گالری شیرین میزبان جایزه عکس «شید» ۲۰۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار منتخب «شید» ۲۰۱۵ و همچنین جلسات سخنرانی، نشست‌ها و کارگاه های آموزشی از ۲۳ بهمن تا ۵ اسفند در گالری شیرین برپا خواهد بود.

فراخوان ششمین دوره جایزه عکس «شید» منتشر شده است و عکاسان مستند اجتماعی تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ فرصت دارند آثار خود را برای شرکت در جایزه ارسال کنند.

نادر داوودی، رضا معطریان، آرش خاموشی، بهنام صدیقی و عباس حاجی محمدی اعضای هیأت داوران ششمین دوره جایزه عکس «شید» هستند.

جایزه «شید» (به معنای نور و روشنایی) در حوزه عکاسی مستند اجتماعی اعطا می‌شود.

بهروز مهری، تهمینه منزوی، ابوالفضل نسایی و عبدالله حیدری به ترتیب برگزیدگان دوره‌های‌ اول تا چهارم این جایزه بوده‌اند و دوره پنجم نیز بدون معرفی برنده به کار خود پایان داد.