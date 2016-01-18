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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۷

گالری شیرین میزبان جایزه عکس «شید» ۲۰۱۵

گالری شیرین میزبان جایزه عکس «شید» ۲۰۱۵

گالری «شیرین» میزبان نمایشگاه آثار منتخب جایزه «شید» ۲۰۱۵ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار منتخب «شید» ۲۰۱۵ و همچنین جلسات سخنرانی، نشست‌ها و کارگاه های آموزشی از ۲۳ بهمن تا ۵ اسفند در گالری شیرین برپا خواهد بود.

فراخوان ششمین دوره جایزه عکس «شید» منتشر شده است و عکاسان مستند اجتماعی تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ فرصت دارند آثار خود را برای شرکت در جایزه ارسال کنند.

نادر داوودی، رضا معطریان، آرش خاموشی، بهنام صدیقی و عباس حاجی محمدی اعضای هیأت داوران ششمین دوره جایزه عکس «شید» هستند.

جایزه «شید» (به معنای نور و روشنایی) در حوزه عکاسی مستند اجتماعی اعطا می‌شود.

بهروز مهری، تهمینه منزوی، ابوالفضل نسایی و عبدالله حیدری به ترتیب برگزیدگان دوره‌های‌ اول تا چهارم این جایزه بوده‌اند و دوره پنجم نیز بدون معرفی برنده به کار خود پایان داد.

کد مطلب 3027529
محیا رضایی کلانتری

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