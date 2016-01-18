افزایش نرخ جرایم رانندگی منوط به فراهم شدن ساز و کار اجرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر سردار تقی مهری در خصوص افزایش نرخ جرایم رانندگی افزود: با افزایش و یا کاهش نرخ تورم و بر اساس قانون، هر سه سال یک بار با تصویب هیئت وزیران، پیشنهاد افزایش از سوی نیروی انتظامی و تایید وزیر راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار می گیرد؛ البته فلسفه وجود این قانون برای برقراری نظم، انضباط، امنیت و رعایت حقوق دیگران است.

وی ادامه داد: تلاش شبانه روزی مسئولان نیروی انتظامی و مجلس شورای اسلامی در راستای برقراری نظم و امنیت قابل تقدیر و تشکر است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تاکید کرد: افزایش جرایم رانندگی برابر قانون اجرایی و عملیاتی می شود در واقع از طریق دولت به نیروی انتظامی ابلاغ و پس از فراهم شدن شدن ساز و کار آن، قابلیت اجرایی شدن دارد.

سردار مهری افزود: البته تعداد تخلفات اندک است؛ ۱۱ مورد تخلفات حادثه ساز داریم که با جان مردم سر و کار دارند. برای افرادی که با مصرف مواد روانگردان رانندگی می کنند و جان مردم را به خطر می اندازند، نمی توان قیمتی تعیین کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به نرخ جرایم در دیگر کشورها اشاره کرد و افزود: در دنیا برای تمامی تخلفات رانندگی تعاریفی وجود دارد؛ در کشورهای اروپایی شاهد هستیم که رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یکی از مسائل اساسی آن کشور محسوب می شود.

وی گفت: در کویت برای رانندگانی که حین رانندگی از مشروبات الکلی استفاده می کنند، ۵۰۰ دینار جریمه نقدی، یک سال بازداشت، ابطلال گواهینامه و در نیوزلند نیز ۶ هزار دلار جریمه نقدی، ۲ سال بازداشت و یک سال تعلیق گواهینامه اعمال می شود.

سردار مهری ادامه داد: جریمه عبور از چراغ قرمز در قطر نیز ۶ هزار ریال، برابر با پنج میلیون تومان پول ایرانی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: تعداد افرادی که منجر به وقوع حوادث حادثه ساز می شوند، اندک است البته این را هم باید بدانیم که حوادث رانندگی مثل آب، برق و .... نیست که در سبد خانوار باشد؛ حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در استان های کشور به دلیل سرعت بالا جان خود را از دست داده اند، این در حالی است که نرخ جریمه سرعت غیرمجاز در انگلستان ۱۰۰۰ پوند است.

وی به نرخ جرایم در کشور اشاره کرد و گفت: عبور از چراغ قرمز به عنوان یکی از تخلفات حادثه ساز از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان، سرعت غیرمجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت) از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان و همچنین سرعت غیرمجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

قانون گرایی در جامعه رو به افزایش است

سردار مهری به تعداد ۱۶ هزار و ۸۷۰ نفر کشته ناشی از تصادفات در سال ۹۳ اشاره کرد و گفت: باید بدانیم که چه کسانی باعث وقوع این حوادث می شوند؛ در تصادفات منجر به فوت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد راننده بوده اند که تمامی این افراد (راننده ها) مقصر نیستند؛ البته در حال حاضر قانون گرایی در سطح جامعه رو به افزایش است.

اعمال جرایم برای پیشگیری از وقوع جرم است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با تاکید بر اینکه اعمال جرایم برای پیشگیری از وقوع جرم است، بیان داشت: بر اساس قانون مصوب هیئت وزیران باید تخلفات خصوصا تخلفات حادثه ساز کمتر شود؛ باید از ابزارهای کنترلی و فناوری نوین از جمله دوربین ها در سطح شهر و جاده ها بیشتر استفاده شود.

۷۰ درصد تخلفات عبور از چراغ قرمز توسط دوربین ها ثبت شده است

سردار مهری گفت: طی ۹ ماه گذشته حدود ۷۰ درصد تخلفات عبور از چراغ قرمز توسط دوربین ها ثبت و به افراد متخلف اطلاع رسانی و آن ها نیز متوجه اقدام خطرناک خود شده اند.

وی با بیان اینکه پلیس مجری قانون و مقررات است، تاکید کرد: اعمال جرایم برای برقراری نظم و امنیت جانی رانندگان است؛ مردم ما نیز قانون مدار هستند و امیدواریم در برقراری نظم در سطح جامعه با پلیس همکاری کنند.

هرگز به دنبال جریمه کردن نیستیم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: پلیس هرگز به دنبال جریمه کردن نیست بلکه اجرای قوانین برای سلامت رانندگان مدنظر است؛ اگر بر اساس قوانین و مقررات تردد صورت بگیرد قطعا در جامعه مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی ادامه داد: طبیعی است که در هر جامعه ای تخلف وجود دارد و استفاده از ابزارهای جریمه می تواند از وقوع جرایم پیشگیری کند.

سردار مهری خطاب به مردم تصریح کرد: تازمانی که ساز و کار اجرایی فراهم نشود افزایش نرخ جرایم هم اعمال نمی شود