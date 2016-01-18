به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی، یکشنبه شب در مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر استانی در یزد اظهار داشت: گروههای نمایشی در هر استان باید مخاطب پرورش دهند و یکی از راهکارهای این امر، راه اندازی تورهای تئاتر در سطح کشور است.
وی عنوان کرد: گروههای تئاتر استانی می توانند با استمرار در اجرای تئاتر در شهرستانهای مختلف کشور، علاوه بر تقویت فعالیت های خود، میزان مخاطبان تئاتر در سطح کشور را افزایش دهند.
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش انجمنهای نمایشی در استانهای کشور اظهار د اشت: مدیران انجمنهای تئاتر سالها است که با انتصاب از سوی مدیران کل استانها فعالیت می کنند اما از این پس انتخابات برگزار می شود و از میان گروه های هنری و فعالان عرصه هنر در استانها، انتخاب میشوند.
وی اظهار امیدواری کرد: با تغییر روند انتخاب مدیران انجمنهای نمایشی، این انجمنها به کارکرد خود نزدیکتر شوند.
شفیعی تصریح کرد: انجمنهای تئاتر باید بتونند در میان گروه های نمایشی در سطح استانها، جنب و جوش و فعالیت ایجاد کنند تا به پویایی در هنر تئاتر دست یابند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد کمی و کیفی تئاتر در جشنوارههای ملی و بینالمللی عنوان کرد: برخی نمایشهای جشنواره نظیر نمایش «متاستاز» یک اثر ویژه بود و در استان یزد نیز به شدت مورد استقبال قرار گرفت که امیدواریم این اتفاق کوتاه مدت نباشد.
به گزارش مهر، در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛ شش استان البرز، فارس، آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان رضوی و یزد میزبان و برگزار کننده بخش فجر استانی این دوره از جشنواره بودند که استان یزد نیز از ۲۴ دی به مدت چهار روز میزبان اجرای نمایشها بود.
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