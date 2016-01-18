به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفایی در جمع خبرنگاران با اشاره به لغو رسمی اولین تحریم نفتی ایران به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی نفت خام و فرآورده های نفتی، گفت: کشتی‌های نفتکش ایرانی از امروز تحت کلاس موسسه رده بندی بین‌المللی لویدز انگلیس تردد خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با اشاره به اعلام آمادگی موسسه رده بندی لویدز انگلیس برای صدور گواهینامه کشتی‌های نفتکش‌ ایران، تصریح کرد:: لغو تحریم ها، نخستین اثر خود را بر روی نفتکش‌های ایرانی گذاشته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه مذاکرات با شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، فاینانسورها، موسسات رده بندی و تامین کنندگان قطعات یدکی و تجهیزات برای تجهیز بیشتر ناوگان کشتی های نفتکش ایرانی در دوران پسا تحریم آغاز شده است، بیان کرد: در صورت افزایش تولید و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام ایران ناوگان کشتی‌های نفتکش آماده بارگیری و انتقال طلای سیاه به بازارهای مصرف هستند.

صفایی همچنین از اعلام آمادگی برای بازگشت کشتی‌های نفتکش ایران به بنادر و پایانه‌های نفتی اتحادیه اروپا خبر داد و افزود: به زودی تعدادی از کشتی‌های نفتکش ایران راهی اروپا خواهند شد و با شرکت هیا بزرگ نفتی جهان همکاری خواهند کرد.

به گزارش مهر، با لغو تحریم صدور گواهینامه‌های فنی توسط موسسه معتبر لویدز انگلیس عملا کشتی‌های نفتکش ایران می‌توانند با در اختیار داشتن مجوزهای فنی لازم در بنادر و پایانه‌های نفتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تردد کنند.

از سوی دیگر پیش بینی می‌شود با صدور گواهینامه‌های فنی، شرکت بیمه‌ای معتبر با ریسک کمتر اقدام به تامین پوشش بیمه‌ای کشتی‌های نفتکش ایرانی خواهند کرد.