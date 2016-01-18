به گزارش خبرنگار مهر ، لایحه بودجه ۹۵۲ هزار میلیارد تومانی سال ۹۵ صبح دیروز در حالی به مجلس تقدیم شد که بودجه تخصیص داده شده در لایحه دولت برای ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری مبلغ ۱۷۳ میلیارد و ۵۳۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که بودجه در نظر گرفته شده برای این ستاد در سال ۹۴، ۱۶۵ میلیارد تومان بوده و از این رو بودجه در نظر گرفته شده برای سال آتی، حاکی از افزایش ۴ درصدی بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری است.

همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵، درآمد ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و جریمه‌ها، بدون هیچ رشدی نسبت به سال ۹۴، همان مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.