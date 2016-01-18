  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۱

افزایش ۴ درصدی بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر

افزایش ۴ درصدی بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر

در برنامه پیشنهادی دولت، بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری برای سال ۹۵ با رشدی ۴ درصدی به ۱۷۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر ، لایحه بودجه ۹۵۲ هزار میلیارد تومانی سال ۹۵ صبح دیروز در حالی به مجلس تقدیم شد که بودجه تخصیص داده شده در لایحه دولت برای ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری مبلغ ۱۷۳ میلیارد و ۵۳۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که بودجه در نظر گرفته شده برای این ستاد در سال ۹۴، ۱۶۵ میلیارد تومان بوده و از این رو بودجه در نظر گرفته شده برای سال آتی، حاکی از افزایش ۴ درصدی بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری است.

همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵، درآمد ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و جریمه‌ها، بدون هیچ رشدی نسبت به سال ۹۴، همان مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3027539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها