محققان دانشگاه تهران طرح مرمت کاخ اردشیر را ارائه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رخشنده کاظمی، دانشجوی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، در قالب پایان‌نامه خود که با راهنمایی منصور فلامکی انجام شده است، مرمت مجموعه ساسانی کاخ اردشیر فیروزآباد را بررسی کرده و آن را در قالب طرحی ارائه داده است.

از آنجا که فرسایش و دگرپذیری بنای کاخ اردشیر، همانند هر بنای تاریخی دیگر اجتناب‌ناپذیر است، در طرح مرمت و باززنده‌سازی این مجموعه، به چگونگی کند کردن این روند با حفظ اصالت اثر پرداخته شده است.

رویکرد نهایی در این طرح خوانا کردن مجموعه با حداقل مداخلات و ارائه برنامه مدیریت برای حفاظت همیشگی از این مجموعه است.

این طرح در دو مقیاس خرد و میانی ارائه شد که در مقیاس خرد (۵۰.۱)، بعد از آسیب‌شناسی کلی بنا طرح مرمت با تمرکز بر بخش شمال شرقی بنا ارایه شده و در مقیاس بزرگ ‌تر (۲۵۰.۱)، مجموعه در پیوند با محیط پیرامون، روستای شکل گرفته در مقابل بنا، مسیر دسترسی به بنا آسیب‌شناسی و راه حل‌های پیشنهادی برای خوانا کردن روابط فضایی و کارکردی بنا و سلسله مراتب دسترسی آن پیشنهاد شده است.

کاخ اردشیر فیروزآباد، یکی از بناهای منحصر به فرد به جا مانده از دوره‌ ساسانی است که در حاشیه رودخانه فیروزآباد، در مقابل برکه‌ای در گستره‌ دشت قرار دارد.

کاخ اردشیر، بنایی یکپارچه سنگی است که در آن بسیاری از اصول فنی معماری ساسانی، که بعدها در معماری ایرانی تحول یافت را می‌توان مشاهده و بررسی کرد. این بنا از نظر تاریخی نیز از آن جهت که بازتاب اندیشه‌های اردشیر بابکان (مؤسس سلسله ساسانی) است، مورد توجه محققان تاریخ و میراث فرهنگی قرار دارد.