به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، سابقه برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی به سال ۱۳۷۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که احمد مسجد جامعی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. به همین دلیل شاید بتوان او را یکی از پایه‌گذاران شکل‌گیری این رویداد دانست هرچند خود او می‌گوید: «اگر ایده‌اش را من مطرح کردم اما اجرایی شدن این اتفاق ماحصل همفکری بنده و دوستانی بود که دغدغه کتاب و کتابخوانی را داشتند».

مسجد جامعی در خصوص ایده برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در مراکز استان‌ها گفت: بنیان محکمی برای برگزاری این حرکت فرهنگی و ملی پایه‌گذاری شد. برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب آنقدر توجیه داشت تا هر وزیر و هر معاون فرهنگی با هر سیاستی کار را ادامه دهد.

وی افزود: توجه به دو مسئله در برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی در آن زمان برایمان مهم بود؛ یکی رشد اقتصاد نشر و دیگر دسترسی آسان و ارزان به کتاب در سراسر کشور. به این موضوع فکر می‌کردیم اتفاقی که در تهران می‌افتد چرا در استان‌ها نباشد؟ در ابتدا قرار شد سه یا چهار نمایشگاه در استان‌های مختلف کشور برگزار کنیم و نتیجه کار بررسی شود تا مطمئن شویم ماجرا ادامه پیدا کند یا اینکه متوقف شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص خاطره خود از ببرگزاری اولین نمایشگاه کتاب استانی گفت: اولین نمایشگاه کتاب در گیلان برگزار شد و سه نمایشگاه بعدی در استان‌های لرستان، آذربایجان شرقی و هرمزگان برپا شد. اولین نمایشگاه را در شهر رشت برگزار کردیم. مرحوم آیت‌الله احسان‌بخش امام جمعه رشت بود و خاطره جالبی از سخنرانی ایشان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه به یاد دارم. او نذر کرده بود هر روز مدت زمان مشخصی کتاب بخواند و اگر روزی نمی‌توانست، فردایش جبران می‌کرد و به قولی قضایش را به جا می‌آورد.

مسجدجامعی ادامه داد: به نظرم از نمایشگاه کتاب گیلان به عنوان اولین تجربه خیلی راضی نبودیم. در دومین نمایشگاه که در خرم آباد برگزار شد، اتفاق جالبی را تجربه کردیم. با توجه به شرایط نمایشگاه کتاب در رشت، ناشرها کتاب زیادی به خرم آباد نبردند. یکی دو روز بعد از شروع به کار نمایشگاه، ‌کتاب‌ها تمام شد و به تعطیلی آخر هفته هم رسیده بودیم و بنگاه‌های باربری تعطیل بودند. به هر طریقی بود به نمایشگاه، کتاب رسانده شد و یک بار دیگر هم کتاب‌ها تمام شدند و باورمان نمی‌شد عطش کتابخوانی آنقدر بالا بود! سومین نمایشگاه در تبریز برگزار شد و نمایشگاه چهارم در بندرعباس. از نمایشگاه کتاب بندرعباس نیز بسیار استقبال شد. نمایشگاه کنار ساحل برگزار شد.

وی در ادامه گفت: بعد از برگزاری این نمایشگاه‌ها به این جمع بندی رسیدیم که کار ادامه پیدا کند و برایش ساختاری تعریف کردیم. مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران نیز مسئول برگزاری این نمایشگاه‌ها شد تا بار آن بر دوش معاونت امور فرهنگی نباشد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارزیابی خود از نمایشگاه‌های کتاب استانی گفت: اینکه به عدد سیصد رسیده یعنی خوب بوده است. اگر کار و اتفاق خوبی نبود ادامه پیدا نمی‌کرد. در این سال‌ها کسانی وارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده‌اند که سیاست آنها با سیاست بنیانگذاران نمایشگاه تفاوت داشت، اما نمایشگاه را تعطیل نکردند.

سیصدمین نمایشگاه کتاب استانی به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۳۰ دی ماه در اهوازبرگزار می‌شود.