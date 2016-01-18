به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت کلیه آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است. به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است. بر این اساس شاخص منواکسیدکربن: پاک(۴۳)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون: سالم(۶۶)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.٥ میکرون؛ ناسالم برای گروه های حساس(۱۱۸) قرار دارد.

ایستگاه های پارک قائم، سوهانک و شهرداری منطقه 15 به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در شرایط ناسالم قرار دارند.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف در پاره ای نقاط غبار محلی است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس باقی بماند.

افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن از اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است بنابراین توصیه می شود در شرایط ناسالم برای گروه های حساس: افراد مبتلا به بیماری‎های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.