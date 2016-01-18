به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز دوشنبه جلسه ای با حضور هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در مورد انتخاب ورزشگاه های امام رضا(ع) و شهید کاظمی در دفتر معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای تشکیل شد.

مقرر است بر اساس قرعه کشی انجام شده ورزشگاه امام رضا (ع) در اختیار باشگاه استقلال و ورزشگاه شهید کاظمی در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار گیرد.

در این نشست اعضای هیات مدیره دو باشگاه از مساعدت و همکاری شهرداری تهران و اعضای شورای شهر اسلامی شهر تهران در این رابطه تشکر و قدردانی کردند.

همچنین ساعت ده و سی دقیقه امروز ، جلسه ای دیگر در سازمان ورزش شهرداری تهران با حضور مدیران عامل دو باشگاه و نماینده معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و مسئولhن سازمان شهرداری تشکیل می شود تا در مورد نحوه واگذاری و بهره برداری تصمیم گیری لازم به عمل آید.