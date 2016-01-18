آبادان هنوز در شرایط بازسازی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید فیاض موسوی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر آبادان با بیان اینکه کار شورا نظارت بر عملکرد شهردار و شهرداری و تذکر، سوال و استیضاح شهردار است و افرادی اجرایی نیستیم، افزود: به رغم فعالیت کمیسیونهای مختلف شورا و بررسی امور مرتبط با شهرداری، کمیسیونها نمی توانند در خصوص اینکه چه کاری انجام شود و یا نشود تصمیم گیری کنند.

وی با اشاره به فعالیت حدود شش ساله شهردار فعلی آبادان اظهار کرد: قریب ۲۸ سال است که پس از خاتمه جنگ به شهرمان بازگشته ایم و اگر هر کدام از شهرداران قبلی به اندازه شهردار فعلی کار انجام می دادند ما اکنون مشکلی نداشتیم.

موسوی تصریح کرد: به منظور جبران ۴۰ درصد از کمبود شبکه فاضلاب این شهر، شهرداری را وادار می کنیم تا در قالب آبهای سطحی کار انجام دهد و این در حالی است که انجام این کار بایستی بر اساس اصول و ضوابط انجام شود نه از باب جبران کمبودها و رفع مشکلات آنی مردم.

رئیس شورای شهر آبادان یادآور شد: بروید خیابانهای منطقه فیه را بررسی کنید. مگر از درآمد حاصل از فروش تراکم در این منطقه چند درصد از خیابانهایش را می توان آباد کرد. کدام شهر به وسیله فروش تراکم توانسته آباد شود که آبادان چنین شود!؟

وی گفت: اینکه کشور ما در چند سال اخیر در بدترین شرایط اقتصادی قرار داشته را همگان می دانند به همین دلیل انتقاد کردن و یا به زیر سوال بردن عملکرد شهرداری و شورا در چنین شرایطی درست نیست.

موسوی افزود: نمی توان گفت که در شهر، هیچ کاری انجام نشده است. شهردار وظیفه خودش را انجام داده و شق القمر هم نکرده، مدیران سازمانها و مناطق تابعه شهرداری مرکزی نیز در بدترین و سخت ترین شرایط کار خود را تا آنجایی که توانستند به انجام رساندند.

وی اظهار کرد: هرچند که در بحث جمع آوری زباله ها با وضعیت خوبی مواجه نیستیم اما بروید ببینید که آیا نیروهای خدماتی ما کفاف کار را می کنند یا خیر؟ ما در بخش فضای سبز نیز با کمبود نیرو مواجهیم به همین دلیل باید در صورت موافقت استانداری خوزستان نسبت به جذب نیرو در بخش خدمات و فضای سبز اقدام کنیم.

موسوی با اشاره اینکه طبق استانداردهای رایج، در مناطق گرمسیر به ازای هر هکتار فضای سبز، چهار نیروی کار پیش بینی شده است، تصریح کرد: در آبادان ما به ازای هر هکتار تنها یک نیرو داریم.

رئیس شورای شهر آبادان یادآور شد: برخی واقعیت ها را بایستی پذیرفت، بروید و در سایر شهرستانها ببینید که کار به چه نحوی انجام می شود. در آنجا مسکن و شهرسازی تمام زیر ساختها را آماده می کند و سپس آن را تحویل شهردار می دهد اما در آبادان این قاعده رعایت نشده است. به رغم واگذاری این همه زمین از سوی مسکن و شهرسازی به شهرداری اما در بحث آماده سازی زیرساختها ریالی هزینه نکرده است.

موسوی گفت: در چنین شرایطی نمی توان توقع داشت که شهردار آبادان بتواند زمین باتلاقی ناشی از سرریز فاضلاب را آسفالت کند، کارهای زیادی انجام شده و ما نباید این زحمات را به زیر سوال ببریم.

وی اظهار کرد: نمی توانیم به مردم قول بیهوده بدهیم. انجام کامل زیرساختها بسیار هزینه بر است. آبادان به دلیل هشت سال جنگ، خرابی هایش هنوز پا برجاست و هنوز در حال بازسازی هستیم. ضمن آنکه چهار هزار واحد مسکونی شرکت نفت نیز بدون هیچ امکانی به پیکره شهرداری اضافه شد.

موسوی تصریح کرد: منطقه آزاد چند صباحی است که فعالیتش را به طور جدی آغاز کرده اما پیش از این تمام بار مشکلات شهری بر دوش شهرداری بود. به طور مثال بلوار ساحلی که خیلی ها بر آن انتقاد وارد می کنند به رغم وجود برخی نواقص اما تا حد بسیار زیادی از بار ترافیکی شهر کاسته است و مردم این مسیر را برای رفت و آمد آسان و سریعتر خود انتخاب می کنند.

وی، موضوع ساماندهی صنوف مزاحم را یادآور شد و گفت: برای انجام این کار بایستی در ابتدا فرهنگ سازی صورت گیرد و سپس به طور تدریجی اقدام به جابجایی و جمع آوری آنها کنیم تا خدای ناکرده با مشکلی مواجه نشویم.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با بیان اینکه در زمان حاضر ۳۷ هزار جوان بیکار در شهر آبادان هستند، افزود: هر چند که در بحث ساماندهی دستفروشان از شهردار خواسته ایم بازار بسازد تا دستفروشان را جابجا کنیم اما بایستی ببینیم که آیا اعتبارات تخصیص یافته به شهرداری کفاف انجام این کار را می دهد یا خیر؟

موسوی با اشاره به ارسال عکس از موضوعات مختلف شهری در شبکه های مجازی اظهار کرد: شهر آبادان یک زمین باتلاقی و نیزار است که می توان از هر گوشه آن عکس گرفت، آورد و آن را دستاویز قرار داد.

به گفته موسوی، مشکلات ناشی از موضوع ۴۰ درصد عوارض آلایندگی که از سهم آبادان گرفته و به خرمشهر تحویل شد اکنون دارد خودش را نشان می دهد.