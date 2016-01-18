ازدواج فامیلی در تاجیکستان ممنوع شد

خبرگزاری ایرنا نوشت: برهمین اساس از این به بعد فرزندان خاله ها، دایی ها وعموها حق ازدواج با یکدیگر را ندارند. معاینه پیش از ازدواج هم اجباری شده و به زوجین در صورت خویش و تبار بودن اجازه نکاح داده نخواهد شد.

«نصرت الله سلیم زاده» وزیر بهداست و امور اجتماعی تاجیکستان در جلسه تصویب این طرح در مجلس گفت: که تا یکم ژانویه سال جاری میلادی بیش از ۲۵ هزار کودک معلول در کشور ثبت شده است که ۴۰ درصد انها بخاطر ازدواج های فامیلی بوده است.

پیشنهاد منع ازدواج های فامیلی در تاجیکستان بعد از آن مطرح شد که «امامعلی رحمان» رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سال گذشته اش به پارلمان از وجود کودکان معلول که درنتیجه ازدواج های فامیلی متولد شده اند، اظهارنگرانی کرد.

نکاح های خویشاوندی در جامعه تاجیکان و ازبک ها تاریخ دیرینه دارند ، در حالی که در میان اقوام کشورهای همسایه مثل قرقیزها و قزاق ها ازدواج فامیلی تا هفت پشت ممنوع است.

به گزارش رسانه های محلی منع نکاح های خویشاوندی در تاجیکستان با واکنش های مختلف مواجه شده است. طرف داران این طرح می گویند ازدواج های فامیلی باعث به دنیا آمدن کودکان معلول می شوند و حتی با یک بحث معمولی هم دو خانواده فامیل دشمن همدیگر می شوند.

اما «قابلجان باییو» رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان می گوید که در دین مبین اسلام که اکثر ساکنان کشور پیرو آنند ازدواج خویشاوندی منع نشده است.

«قابلجان باییو» همچنین از وجود خانواده هایی مثال آورد که نکاح خویشاوندی دارند اما فرزندانشان سالمند.