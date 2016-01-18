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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹

مدیر کل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد کشور:

اعتبارات مسکن مددجویی کشور ۳.۵ برابر افزایش یافته است

اعتبارات مسکن مددجویی کشور ۳.۵ برابر افزایش یافته است

آبدانان-مدیر کل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد کشور گفت: امسال اعتبارات مسکن مددجویی کشور ۳.۵ برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر صمدی صبح دوشنبه در نشست تخصصی مسکن و امور مهندسی ساختمان شهرستان‌های حوزه جنوبی استان ایلام در آبدانان گفت: امسال در بحث مسکن مددجویی کشور، افزایش اعتباری ۳.۵ برابری داشته‌ایم که در بحث مسکن مددجویی حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تعداد ۲۸ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۵ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن شهری در نقاط مختلف کشور در حال اجرا داریم.

صمدی تصریح کرد: در سال جاری برای استان ایلام، مبلغ ۳۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که ۱۰ میلیارد ریال از محل درآمد صندوق صندقات و خیرین تأمین شده و مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از سایر منابع جمع‌آوری شده است.

وی اظهار کرد: اخیراً تفاهم‌نامه ای به ارزش ۱۸ میلیارد ریال برای احداث سرویس بهداشتی و حمام در مناطق شهری و روستایی استان با سپاه پاسداران استان منعقد شده است.

کد مطلب 3027574

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