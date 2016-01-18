مطالبات پیمانکاران راهسازی آذربایجان غربی امسال پرداخت می شود

داریوش نصر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون دو هزار میلیارد ریال بدهی این اداره كل به پیمانكاران گزارش شده است افزود: در دو ماه گذشته یك هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال از مجموع مطالبات پیمانكاران استان در سامانه وزارتخانه ثبت شده است.

وی ادامه داد: همچنین در دوماه گذشته نزدیك به ۵۰۰میلیارد ریال از مطالبات پیمانكاران پروژه های راهسازی آذربایجان غربی پرداخت شده و مابقی بدهی نیز تا پایان سال در چند مرحله پرداخت می شود.

نصر با بیان اینکه در سال آینده با شروع فصل كاری تحولی عظیم در عرصه اجرای پروژه های راهسازی رقم می خورد عنوان کرد: ۳۶۸ میلیارد ریال از طریق صندوق اسناد خزانه و ۱۲۰ میلیارد ریال به صورت نقدی جهت مطالبات پیمانكاران پروژه های راهسازی در دوماه گذشته پرداخت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از نوسازی هفت دستگاه ماشین آلات راهداری خبر داد و گفت: هفت دستگاه جدید ماشین آلات راهداری از قبیل گریدر، برف روب و نمك پاش اتوماتیك به ناوگان راهداری استان اضافه شده است.

نصر به ابلاغ جذب اعتبار به ارزش ۵۰۰ میلیاردریال در حوزه راهداری اشاره كرد و ادامه داد: پیش از این تنها ۳۰ درصد ماشن آلات راهداری استان فعال بود ولی امروز تمامی ماشین آلات راهداری تعمیر و بازسازی شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حذف پنج نقطه پرحادثه در محورهای مواصلاتی شهرستان ها با تلاش گروه های راهداری و بهره گیری از امكانات و منابع داخلی جزء برنامه های كاری ادارات شهرستان های تابعه است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در خصوص اتمام طرح ملی راه آهن مراغه – ارومیه نیز گفت: این طرح در سالهای گذشته به دلیل مشکلات پیمانکاری و نیز کمبود اعتبارات مورد نیاز با تاخیر طولانی مواجه بوده اما با توجه به رایزنی های اخیر صورت گرفته از هفته آینده روند اجرای آن تسریع می یابد.

نصر با بیان اینکه ایستگاه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز در شهرهای کم جمعیت قرار دارد و با ظرفیت پایین در حال فعالیت است اضافه کرد: برای رونق سایر ایستگاه‌های آذربایجان غربی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها، اتمام ایستگاه مرکز استان ضروری است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از اصلی‌ترین دلایل روند کند اجرای طرح راه ‌آهن مراغه - ارومیه را ضعف مدیریتی دانست وتأکید کرد: از طرفی تغییر مدیریت در سال‌های گذشته مشکلی مضاعف را بر طرح تحمیل کرده است.