آغاز ثبت نام دستیاران تکمیلی تخصصی گروه پزشکی از سوم بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دستیاران دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۹۵ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت غیرمتمرکز و توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی اجرا می شود.

در این دوره جهت تسهیل فرآیند ثبت نام و جلوگیری از تداخل بین دانشگاه های مختلف، ثبت نام این آزمون به صورت متمرکز از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می پذیرد. بررسی مدارک نیز توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می شود.

سایر موارد از جمله طراحی سئوالات و برگزاری آزمون های کتبی، شفاهی، تصحیح اوراق، بررسی به اعتراضات به عهده دانشگاه مجری برنامه آموزشی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) است.

متقاضیان باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی شرکت در آزمون ها، مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاهها یا مراکز مورد تایید وزارت بهداشت را داشته باشند.

اعضای هیات علمی رسمی (قطعی یا آزمایشی) برای تحصیل در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) نیاز به گزینش عمومی مجدد ندارند.

در این دوره حداقل ۵۰ درصد ظرفیت هر رشته - محل به اعضای هیات علمی پیمانی، رسمی - آزمایشی، رسمی - قطعی دانشگاه های علوم پزشکی تعلق خواهد گرفت.

اعضای هیات علمی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشمول استفاده از این مزایا شناخته نمی شوند.

کارکنان رسمی وزارتخانه ها، سازمان ها و یا نهادها در این دوره منحصرا در صورت موافقت سازمان متبوع به صورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و در صورت پذیرش با پرداخت شهریه مجاز به ادامه تحصیل هستند و مورد پذیرش قرار می گیرند.

اعضای هيات علمی که در بخش تربيت کننده دستيار فلوشيپ فعاليت دارند مجاز به ثبت نام در همان برنامه فلوشيپ در همان دانشگاه نيستند. این افراد می توانند در برنامه های فلوشيپ که در بخش های دیگر اجرا می شود ثبت نام و در آزمون مربوطه شرکت کنند.

داوطلبان می توانند از ۳ تا ۱۷ بهمن ماه با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیات علمی و آزاد) صرفاً یکی از رشته های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) را انتخاب و ثبت نام کنند.

کارت ورود به جلسه آزمون در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۵ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی توزیع می شود. آزمون کتبی در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۵ و آزمون شفاهی نیز در روزهای ۳۱ اردیبهشت تا ۳ خرداد ماه سال ۹۵ برگزار می شود. شروع دوره افراد پذیرفته شده اول مهرماه ۹۵ است.

هزینه ثبت نام ۵۰۰ هزار ريال (۵۰ هزار تومان) است که از طریق اینترنتی قابل پرداخت است. سایر مدارک ثبت نام نیز باید پس از اسکن، به صورت اینترنتی ارسال شود.