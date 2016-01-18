شناسایی ۴ خاستگاه مفهومی برای علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «بحثی در باب علوم انسانی» ۲۷ دی با حضور مالک شجاعی جشوقانی در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

مالک‌ شجاعی درباره تجربه علوم انسانی غربی به مثابه دیگری فرهنگی در ایران گفت: تصاویر و استعاره‌های دیگری را می‌توان در این موارد خلاصه کرد؛ دیگری فلسفی، دیگری الهیاتی و دیگری مدرن.

شجاعی درباره تجربه علوم انسانی به مثابه دیگری فرهنگی در ایران معاصر گفت: علوم انسانی غربی در مقام توصیف، تحلیل، تبیین، تجویز، جعل و دفاع از تجربه غربی شکل گرفت طبیعتا وقتی این علم وارد ایران می‌شود ایرانیان با تجربه‌ای متفاوت از تجربه فرهنگی تمدنی خود مواجهه می‌شوند.

وی در ادامه گفت: کل این ماجرا به صورت مجموعه‌ای وارد ایران شد منتها چون علوم جدید با یک تاخیر تاریخی وارد ایران شدند این علم خیلی با برنامه ریزی وارد ایران نشد و هر مدرسی بسته به اینکه در کدام مکتب پرورش یافته بود علوم انسانی را ترویج می‌کرد.

شجاعی افزود: بنابراین در ایران پارادایم‌های پوزیتویستی، هرمونتیکی و در مقاطعی به ویژه دهه ۷۰به بعد مکاتب نئومارکسیستی و انتقادی باب شد اما هیچکدام از این مکاتب با برنامه‌ریزی و مطالعه نیازهای ایران معاصر ترویج نشدند.

وی برای اثبات مدعای خود گفت: نشان به این نشان که ما هنوز یک دوره ترجمه آثار کلاسیک غرب را نداریم در عوض آثار فوکو و برتراند راسل همگی ترجمه شده‌اند ولی متاسفانه کسی نپرسید نسبت این آثار با زیست بوم فرهنگی ما چیست؟ و چقدر این آثار می‌توانند در توصیف و تبیین وضع موجود به ما کمک کند.

وی در توضیح چگونگی ورود علوم انسانی به ایران به رساله عیسی صدیق اشاره کرد و گفت: صدیق از رساله خود در سال ۱۹۳۱ در داشگاه کلمبیا دفاع کرد به نظر من عنوان این رساله برای امروز ما بسیار تامل برانگیز است در این رساله پروپوزال ۲۰ ساله نظام آموزش عالیه ایران را می‌نویسد بعدها وقتی این رساله به ایران می‌فرستد حاکمیت می‌گوید این را مبنای تاسیس دانشگاه قرار بدهد.

وی افزود: در دانشگاه تهران از سال ۱۳۱۳تا ۱۳۳۷ آنچه که به عنوان علوم انسانی و اجتماعی می‌شناسیم ذیل علوم معقول و منقول دانشکده ادبیات بود و تا سال ۳۷ ما در ایران اصطلاح علوم انسانی را نداریم تا زمانی که موسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی دانشکده تهران تاسیس می‌شود.

مالک شجاعی اظهار کرد: علوم انسانی آلترناتیو در ایران همزمان با دو اتفاق شگا گرفت نخست، اوج گرفتن نگاه‌های پست پوزیتویستی به تاریخ علم و فلسفه و دیگری تحقق انقلاب اسلامی. این دو اتفاق زمانی که کنار هم قرار گرفتند آهسته آهسته جریان‌های علوم انسانی آلترناتیو را شکل دادند.

این پژوهشگر علوم انسانی با اشاره به کتاب «گفتمان‌های جایگزین در علوم اجتماعی آسیا» فرید العطاس گفت: در این کتاب العطاس به سابقه این بحث در جهان می‌پردازد و بحث چینی‌سازی علوم را مطرح می‌کند و اشاره می‌کند که این بحث فقط محدود به ایران و جهان اسلام نیست. کتاب دیگری که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد کتاب «اسلام، مدرنیته و علوم انسانی» است.

وی در ادامه گفت: از ۱۹۷۰ در جهان اسلام بحث اسلامی کردن علوم انسانی مطرح شد. مهم‌ترین تفاوت گفتمان‌های آلترناتیوبا گفتمان پوزیتویستی و انتقادی در این است که گفتمان‌های آلترناتیو از نقد اروپا محوری آغاز می‌کنند منتها طرح‌های در نقد پارادایم‌های مسلط بر غرب شکل می‌گیرد و به نوعی سلبی هستند نه ایجابی. به نظر من برای اینکه بحث صورت‌بندی درستی پیدا کند باید به ادبیات نظری نسبتاٌ غنی که در فلسفه علوم‌انسانی شکل گرفته‌ است استناد کنیم به ویژه به دیلتای دوم، به تجربه زیسته ایران معاصر توجه کنیم از میان ۸جریانی که از علم دینی و علم اسلامی صحبت می‌کند به نظر من نظریه آیتالله جوادی آملی به نحو ایجابی از مبانی دینی تقدیر می‌کند.