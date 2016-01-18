احسان لشگری در آوردگاه آسیایی به روی تشک می رود

محمد مهدی عباسی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان، احسان لشگری آزادکار قزوینی دسته ۸۶ کیلوگرم و قهرمان جام تختی در رقابت های قهرمانی آسیا به روی تشک می رود.

وی افزود: لشگری که هم اکنون به مرحله سوم اردوی اماده سازی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شده تمرینات خود را از فردا در خانه کشتی شماره یک تهران به همراه سایر آزادکاران پیگیری می کند.

عباسی بابیان اینكه لشگری در رقابت های بین المللی تختی بعد از دو سال مصدومیت به نشان طلا رسید افزود: در رقابت های بین المللی جایزه بزرگ آذربایجان، احسان لشگری توانست پس از الکساندر گوتسیف و نورماگومد گاجیف از آذربایجان بر سکوی سوم قرار گیرد.

محمد مهدی عباسی خاطرنشان کرد: رضا لایق مربی قزوینی هم به عنوان عضو کادر فنی، کشتی احسان لشگری و سایر ملی پوشان آزادکار کشورمان را در این رویداد آسیایی همراهی می کند.

رقابت های کشتی قهرمانی آسیا روزهای ۲۸ بهمن ماه تا ۲ اسفندماه سال ۹۴ در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود.

احسان لشگری نشان برنز المپیک ۲۰۱۲ لندن و سه نشان طلا قهرمانی آسیا در سال های ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ را در کارنامه ورزشی خود دارد.