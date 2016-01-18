نبودنقشه راه مشخص در زمینه مسائل اجتماعی/۴۰۰۰کودک زیرپوشش بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادق زاده صبح دوشنبه در نشست کارگروه اجتماعی استان کرمان با اشاره به اهمیت توجه به سلامت اجتماعی گفت: متاسفانه آسیب‌های اجتماعی به شدت در جامعه رشد داشته است.

وی با اشاره به نبود نقشه راه مشخص برای ورود به مسائل اجتماعی، افزود: متاسفانه برنامه مشخص و مدونی برای ساماندهی آسیب های اجتماعی وجود ندارد.

صادق زاده از ارائه سند توسعه اجتماعی فرهنگی با رویکرد اجتماع محور به وزرات رفاه خبر داد و افزود: این طرح پذیرفته شده و اجرای آن می تواند باعث کاهش آسیب های اجتماعی شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان به نقش مردم در پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: این آسیب ها در طولانی مدت به وجود می آیند و برای رفع آنها نیز باید در طولانی مدت اقدام کرد.

صادق زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت استان کرمان زیر پوشش بهزیستی قرار دارد، گفت: کرمان رتبه دوم کودکان تحت پوشش بهزیستی را دارد.

وی همچنین از حمایت بهزیستی از چهار هزار کودک بدسرپرست و بی سرپرست در استان کرمان خبر داد و افزود: ۷۰ درصد این کودکان بدسرپرست و ۳۰ درصد بی سرپرست هستند که ۴۰ درصد این کودکان در ۵۷ مرکز شبه خانواده نگهداری می شوند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان از قطع حمایت بهزیستی از افراد تحت پوشش این نهاد از ۱۸ سالگی خبر و ادامه داد: متاسفانه درصد پایینی از این افراد سالم باقی می مانند و مابقی درگیر مسائلی می شوند که می تواند برای آنها آسیب زا باشد و حمایت های اندکی که در زمینه مسکن و اشتغال این افراد می شود چندان موثر نیست.

وی با اشاره به اینکه هفت هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی در دست ساخت است، افزود: بهزیستی کرمان ۳۸ هزار معلول زیرپوشش مستمری ‌بگیر و ۱۶۰ هزار نفر خدمات ‌بگیر دارد.