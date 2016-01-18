«احدی» به فکر برگزاری دیدار خداحافظی برای ستارگان نیست/نخبه سوزی!

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احدی صبح امروز دوشنبه به دلیل از کار افتادن کلیه ها و مشکلات ریوی در سن ۵۳ سالگی دار فانی را وداع گفت. احدی بازیکن ارزشمندی بود چرا که جزو لژیونرهای پبشگام فوتبال ایران به حساب می آید. به هر حال وی در دهه ۶۰ که فوتبال ایران کمتر شناخته شده بود، موفق شد در تیم آلمانی «اِسن» بازی کند و این نشان از استانداردهای نسبی این بازیکن داشت.

اکنون اما فوتبال ایران یکی دیگر از فرزندان خود را از دست داده است. رضا احدی بهانه ای است برای پرداختن به موضوعی که در واقع باید از آن به عنوان سوگنامه یاد کنیم. ورزش ایران به طور کل در سال های گذشته با فرزندان خود نامهربان بوده است. رضا احدی به جز اینکه عضو باشگاه استقلال بود، سابقه حضور در تیم ملی را هم داشت و شخصیت وی جنبه ملی هم پیدا می کند. با این حال نه برای او و نه برای کمتر ستاره ای در دنیای فوتبال دیدار خداحافظی برگزار شده است.

وحید هاشمیان به تازگی از این موضوع گلایه کرده بود که انتقاد درست و بجایی هم بود. مهدی مهدوی کیا، علی دایی، علی کریمی، علیرضا منصوریان و ... انبوهی از بازیکنان ملی ما بدون خداحافظی فوتبال را کنار گذاشته اند. به نظر می رسد احدی به فکر برگزاری دیدار خداحافظی برای ستارگان فوتبال ایران نیست.

متاسفانه این ماجرا به فوتبال و فوتبالیست ختم نمی شود. اینکه بسیاری از ورزشکاران ما به تابعیت کشورهای دیگر درمی آیند نشان از این دارد که مسئولان مدیریتی ورزش، تدبیر اساسی برای این معضل نیندیشیده اند. به هر حال این فرزندان ایران با هزینه این آب و خاک به رشد و بالندگی می رسند و چرا باید رهسپار ممالک بیگانه شوند و زیر پرچم این کشورها به رقابت بپردازند؟

کاش مرگ خاموش رضا احدی تلنگری باشد برای ورزش ما تا از خواب غفلت بیدار شده و قدر سرمایه هایش را چه در زمان حضورشان و چه در زمان بازنشستگی بداند.