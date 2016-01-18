به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، گفت: طبق ‌آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، در تمامی جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در تمامی راه‌ها و محور‌های مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور تصریح کرد: محور هراز در پی ریزش کوه در محدوده امامزاده علی از ساعت ۰۹:۱۵ صبح امروز مسدود شد.

سرهنگ رحمانی گفت: تردد تمامی کامیون و کامیونت‌ها تا اطلاع ثانوی در محور کرج – چالوس ممنوع است و محور شمشک - دیزین و پونل - خلخال مسدود است.