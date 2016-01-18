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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۹

تردد روان در جاده‌های کشور/ هراز مسدود شد

تردد روان در جاده‌های کشور/ هراز مسدود شد

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور را تشریح کرد و گفت: محور هراز در پی ریزش کوه مسدود شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، گفت: طبق ‌آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، در تمامی جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در تمامی راه‌ها و محور‌های مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور تصریح کرد: محور هراز در پی ریزش کوه در محدوده امامزاده علی از ساعت ۰۹:۱۵ صبح امروز مسدود شد.

سرهنگ رحمانی گفت: تردد تمامی کامیون و کامیونت‌ها تا اطلاع ثانوی در محور کرج – چالوس ممنوع است و محور شمشک - دیزین و پونل - خلخال مسدود است.

کد مطلب 3027586

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