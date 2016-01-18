چهارمین دوره «‌۱۰ روز با عکاسان ایران» به پایان راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه چهارمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران»، یکشنبه ۲۷ دی با حضور جمعی از عکاسان، هنرمندان و علاقه‌مندان در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم امید محمدنژاد که اجرای برنامه را بر عهده داشت، متنی نوشته فرهود حقی را درباره عکاسی قرائت کرد.

سپس مجید ناگهی دبیر چهارمین دوره «‌۱۰ روز با عکاسان ایران» با اشاره به اتمام ۱۰ روز متراکم و شیرین با عکاسان، گفت: من به عنوان یک عکاس فارغ از اینکه دبیر چهارمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» باشم یا نه، فکر می‌کنم خیلی کارها هست که باید انجام بدهیم و خیلی تحولات باید رخ دهد و حتما اگر مجموعه‌ای زنده است و رو به رشد، باید تحولاتی در خود ایجاد کند

و آماده این باشد که نقدها را بشنود و بر اساس نقدهای سازنده بتواند کارهای موثر‌تری انجام دهد.

وی اضافه کرد: ترجیح می‌دهم به جای اعلام آمار و ارقام مرسوم، به نبودن دوستانی اشاره کنم که در کنار ما نیستند و دوست داشتیم که باشند. می‌خواهم از اینجا به آنها بگویم که واقعا دوست دارم روزی بیاید که اگر اشکال و کدورتی هست، همه کنار رود و ما اینجا همه کنار هم باشیم و انرژی عکاسی کشور در خدمت عکاسی و برای رشد و بالندگی عکاسی کشور باشد.

ناگهی در ادامه از حاضران خواست که به افتخار کسانی که نبودند و جایشان خالی بود، دست بزنند. وی سپس با ارائه اطلاعاتی در خصوص این دوره از «۱۰ روز با عکاسان ایران» اظهار کرد: در این دوره عکس‌های ۱۰۲ عکاس به نمایش درآمد، ۳۰ برنامه با حضور ۳۰ عکاس با پخش اسلاید داشتیم که در این قالب بیش از ۱۰۰۰ اثر روی دیوار رفت. در جلسات، نشست‌ها، کارگاه‌ها و

نشست‌های ویژه‌ای که برگزار شد؛ بیش از ۷۰ کارشناس و صاحب‌نظر به سخنرانی پرداختند. همچنین ۴۰ فیلم اختصاصی ساخته شد و به نمایش درآمد.

مجید ناگهی در پایان از جوانان تیم اجرایی، فیلم و رسانه‌های جدید، اساتید حاضر در کمیته‌های علمی، شورای سیاست‌گذاری، هیات موسس انجمن عکاسان ایران، هیات مدیره انجمن و انجمن‌های ۷ گانه عکاسی و ... تشکر کرد.

در ادامه، فیلم کوتاهی از مسعود معصومی که مقیم خارج از کشور است پخش شد. سپس کارت عضویت افتخاری، لوح تقدیر و تندیس انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران به اساتیدی چون مسعود معصومی، رضا‌ نور بختیار، علی قلم‌سیاه، اکبر عالمی، اسماعیل عباسی، افشین شاهرودی، فرهود حقی، جاسم غضبانپور، مجتبی آقایی، محمدرضا نجیب و مسعود زنده‌روح کرمانی اهدا شد.

نادر سماواتی به نمایندگی از مسعود معصومی در مراسم حاضر بود و مجتبی آقایی نیز در مراسم حضور نداشت. اساتید تقدیر شده به رسم یادبود، پوستر چهارمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» را امضا کردند.

در ادامه این مراسم، یداله ولی‌زاده به سخنرانی پرداخت و طی سخنانی از اساتید حاضر در مراسم تقدیر کرد. سپس با حضور سعید محمودی ازناوه، سید عباس میرهاشمی از سوی انجمن عکاسی میراث فرهنگی از استاد منصور صانع تقدیر شد. منصور صانع به دلیل کسالت در مراسم حاضر نبود و اسحاقی به نمایندگی از وی، لوح و تندیس را دریافت کرد.

در ادامه شهاب‌الدین عادل پشت تریبون رفت و بیانیه چهارمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» را قرائت کرد. پس از قرائت بیانیه «۱۰ روز با عکاسان ایران»، با حضور اسماعیل عباسی،

محمد فرنود، اکبر عالمی و فرزاد هاشمی، لوح سپاس و تندیس چهارمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» به همراه کتاب شاهنامه شاه‌طهماسب به مجید ناگهی دبیر چهارمین دوره، ابراهیم صافی دبیر سومین دوره، سیف‌اله صمدیان دبیر دومین دوره و ساعد نیک‌ذات دبیر نخستین دوره «‌۱۰روز با عکاسان ایران» اهدا شد. ساعد نیک‌ذات در این قسمت یادآوری کرد که ایده اولیه

«۱۰ روز با عکاسان ایران» متعلق به فرزاد هاشمی بوده است.

در ادامه مراسم از حامیان مالی و معنوی برگزاری این دوره از «‌۱۰روز با عکاسان ایران» با حضور علی نیک رفتار و کامیار کوشان تقدیر شد. تندیس و لوح سپاس «۱۰ روز با عکاسان ایران» به مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، امید مایل‌افشار از شرکت براون کالر، حامد مهدیانی از لابراتوار عکس آرتیمان، فرید سرانی‌آذر از گروه سرانی، مهدی دیانتی از شرکت آفومار، علیرضا عزیزی از شرکت تهران فوکا، بهمن بهروز از شرکت نیکونگرش، بابک ثقفی از شرکت مادیران، سرلک از شرکت ایران فلش، محمدحسن کاظمینی از استودیو پرسیکا و مجید مسچی از موسسه سینما شهر اهدا شد.

در ادامه و پس از پخش فیلم‌های کوتاهی از حامیان مالی، مسعود زنده‌روح کرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران طی سخنانی، گفت: به گروهی که امسال کار کردند تبریک می‌گویم به دلیل اینکه پنجمین دوره «‌۱۰روز با عکاسان ایران» کلید خورد و از اول تا دهم دی سال ۱۳۹۵ در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. در این دوره، طی برگزاری نقدهای وارد به کار و نقاط قوت را پیدا کردیم. با استقبالی که از «۱۰ روز با عکاسان ایران» شد و تاثیراتی که گذاشت، خستگی به تن ما نماند. «۱۰ روز با عکاسان ایران» به سمت جریان‌سازی در عکاسی حرکت می‌کند.

در پایان این مراسم عکس یادگاری چهارمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» با حضور هنرمندان و علاقه‌مندان ثبت شد.