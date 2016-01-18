سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این دو منطقه درختان فسیلشده شیخ احمدلو و منطقه حفاظتشده انزان در مشگین شهر است.
وی بیان داشت: این مناطق جهت بررسی بهمنظور تبدیل شدن به مناطق حفاظت شده به شورای عالی حفاظت از محیطزیست پیشنهاد شده اند.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان افزود: علاوه بر این برخی مناطق نیز شکار ممنوع اعلام شده که در نظر داریم در آینده با ارتقا، این مناطق را به مناطق چهارگانه تحت مدیریت تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه مناطق چهارگانه حفاظتشده در اردبیل ۷.۸ درصد از مساحت کل استان را شامل میشود، متذکر شد: میتوان ۱۶.۵ درصد مناطق شکار ممنوع را به این محدوده اضافه کرد.
موسوی ادامه داد: سازمان حفاظت از محیطزیست در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۲۰ سطح مناطق حفاظتشده را باهدف حمایت از سرمایههای زیستمحیطی و گونههای نادر جانوری و گیاهی به ۱۷ درصد افزایش دهد.
به گفته وی در این راستا در خود استان مطالعاتی انجامشده و با احصا نظرات دو دستگاه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن به جمعبندی برای دو منطقه رسیدیم.
