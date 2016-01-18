ناصر صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اتمام این دوره از مسابقات لیگ برتر فوتسال و ارزیابی‌اش از برگزاری مسابقات و شرایط فنی تیم‌ها با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: به نظرم کمیته فوتسال از نظر برگزاری مسابقات به وظایفش خوب عمل کرد ولی مهم این است که برگزاری لیگ می‌تواند چه نتیجه‌ای برای پیشرفت فوتسال ایران داشته باشد.

وی افزود: باید دید تیم ملی فوتسال با برگزاری لیگ چقدر آماده می‌شود تا در مسابقات آینده حضور پرقدرتی داشته باشد و دستاورد لیگ در تیم ملی چه بوده است. فکر می‌کنم با بضاعتی که فوتسال ایران دارد مسئولان تمام زحمت خود را برای برگزاری آن کشیدند.

مدرس بین المللی فوتسال درباره انتقاداتی که نسبت به زمان برگزاری لیگ آینده مطرح می‌شود، گفت: به نظرم برای برنامه ریزی باید کار کارشناسی صورت بگیرد. لیگ که تازه به اتمام رسیده و تیم ملی خود را آماده مسابقات جام ملتهای آسیا می‌کند. بعد از آن هم باید تیم ملی به جام جهانی برود و باید دید که شروع لیگ چه زمانی اهمیت دارد. شاید یکی از دلایلی که بازیکنان تیم ملی این همه آسیب می‌بینند به خاطر نوع برنامه ریزی باشد که کمیته فوتسال باید این برنامه‌ها را قبل از تایید، با کارشناسان در میان بگذارد.

صالح در ادامه با بیان اینکه کارشناسان و پیشکسوتان گنجینه‌های ورزش هستند، گفت: متاسفانه در کمیته فوتسال کسی به پیشکسوتان اهمیت نمی‌دهد. افتخاری (رئیس کمیته فوتسال) اگر بخواهد موفق باشد باید از پیشکسوتان و افرادی استفاده کند که صادقانه به دنبال خدمت کردن هستند.

وی افزود: من برای افتخاری احترام زیادی قائلم ولی او از افرادی استفاده کرده است که دنبال منافع شخصی خودشان هستند؛ چیزی که به قیمت فراز و نشیب زیاد فوتسال تمام شد.

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال کره جنوبی با اشاره به دوران حضورش در این تیم، تاکید کرد: من کمتر از سه ماه در کره جنوبی بودم ولی آنها برای من ارزش و احترام زیادی قائل بودند و حتی قول گرفتند که دوباره به این کشور برگردم. آنها حتی با وجود اینکه به جام ملتهای آسیا نرسیدند، برای من جشن گرفتند و از من تقدیر کردند در حالی که شرایط در فوتسال ایران برعکس است. اینجا مدیر باشگاه آخر فصل که می‌شود ۵۰ درصد قراردادتان را نمی‌دهد و ۴۰ درصدش را هم به عنوان جریمه کسر می‌کند. اینطور باید از جیبتان هم پول بگذارید!

صالح خاطرنشان کرد: من سعی می‌کنم با مدیرانی کار کنم که هدفشان خدمت به فوتسال است. نمی‌توانم با مدیری کار کنم که به خاطر یک گل و یک باخت، پرخاشگری کند. اگر امثال صالح‌ها و حسین شمس‌ها در تیمی نیستند، اینطور نیست که آنها ما را کنار گذاشته باشند بلکه به این خاطر است که حاضر به کار در هر شرایطی نیستیم؛ شرایطی مثل پرخاشگری مدیران، دخالت در کار کادر فنی و مسائلی از این دست. اگر فوتسال ما متزلزل شده، یکی از دلایلش همین مسائل است.

مدرس بین المللی فوتسال در پایان با بیان اینکه بعضی از کلاس‌های مربیگری ‌اش در داخل ایران را رایگان برگزار می‌کند تا به فوتسال خدمت کرده باشد، گفت: متاسفانه به این موضوع هم اهمیت نمی‌دهند. بعضی از آقایان دنبال آوردن «لوپز» به ایران بودند تا کلاس مربیگری برگزار کنند. از هر نفر هم ۶۰۰ هزار تومان گرفتند. در حالی که من صحبت‌ها و افکار دفاعی لوپز را بارها تحلیل کرده‌ام و معتقدم دیدگاه او درباره ساختار دفاع در فوتسال شخصی و مغایر با اصول فوتسال دنیاست.