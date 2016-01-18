به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری مرکزی، محمود زمانی قمی در نشست با رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: استفاده از ظرفیت معادن که در اختیار کشور است راهبردی اساسی برای مقابله با لشکر بیکاری است.

وی مسئله بیکاری را دغدغه اصلی مسئولان نظام عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت معادن راهبردی مهم برای مقابله با بیکاری است.

زمانی قمی خاطرنشان کرد: در گذشته در این حوزه انضباط حاکم نبود، به همین دلیل در زمینه معادن دچار به هم ریختگی هستیم که با این موضوع نه تنها در استان بلکه در کشور روبرو هستیم.

استاندار مرکزی پیروزی بزرگ اجرایی شدن برجام را تبریک و شادباش گفت و افزود: دستیابی به این مهم فراز و فرودهای فراوانی به همراه داشت، اما سرانجام خرد و عقل بر افراطی‌گری در دنیا پیروز شد و هدایت های مقام معظم رهبری در این پیروزی نقش تعیین کننده ای داشت.

نادعلی اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز در این دیدار با اشاره به وجود چهار رسته در سازمان نظام مهندسی معدن گفت: بخش معدن ۲۸ درصد، زمین شناسی ۵۰ درصد، نقشه برداری هفت درصد، متالورژی استخراجی یک درصد و سایر رشته های مرتبط چهار درصد تخصص‌ها را در این سازمان به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به وجود ۳۳ هزار و ۳۵۰ نفر عضو در این سازمان افزود: از مجموع اعضا ۷۳ درصد را مردان و ۲۷ درصد را زنان تشکیل داده‌اند.

وی تعداد معادن فعال در کشور را شش هزار و ۷۴۲ معدن برشمرد و گفت: از این تعداد دو هزار و ۹۴۲ معدن دارای مسئول فنی هستند.

اسماعیلی حفظ و بهره‌وری منابع معدنی و ترویج اصول فنی مهندسی در فعالیت‌های معدنی و تعامل بین وزارتخانه و سایر تشکل‌های فنی مهندسی را از مهمترین اهداف سازمان برشمرد.

وی آموزش و ارتقای علمی اعضا و نظم و انضباط در معادن کشور را از مهمترین اهداف این سازمان در سال جاری عنوان کرد.

اسماعیلی با بیان اینکه علیرغم توان و پتانسیل استان مرکزی در زمینه معدن، متاسفانه وضعیت مکان سازمان نظام مهندسی معدن در حد استان نیست، از استاندار خواست که زمینی را در اختیار این سازمان در استان قرار دهند و سازمان هم در حد توان خود در این راستا کمک کند تا در آینده نزدیک صاحب یک ساختمان در شأن سازمان نظام مهندسی معدن استان شود.