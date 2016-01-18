ایجاد «پاسگاه فرماندهی» از برنامه های آینده دانشکده دافوس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله هندیانی درباره آخرین اقدامات و برنامه های دانشکده دافوس گفت: دوره ۲۴ دافوس که در حال حاضر ثبت نام این دوره در حال انجام است، از ظرفیت ۱۰۰ نفر به ۱۳۰ نفر ارتقاء پیدا کرده است.

وی دوره دافوس را دوره ای اثرگذار عنوان کرد و گفت: حدود ۵ سال است که دروس مصوب قبلی برگزار می شود ولی با ایجاد ۳ گرایش جدید در دانشکده فرماندهی ستاد، لازم بود که همسو با این سه گرایش، بازنگری لازم در این زمینه انجام شود که خوشبختانه در سال ۹۴ این مهم رقم خورد.

وی در ادامه به گرایش های فرماندهی، عملیات و منابع سازمانی به عنوان ۳ گرایش جدید، اشاره و بیان کرد: بازنگری دروس این سه گرایش، به اتمام رسیده و همچنین همسو با بحث دافوس در حوزه دوره دکتری مرتبط با مدیریت انتظامی هم اقداماتی در دانشگاه علوم انتظامی انجام شده است که امیدواریم در سال های آینده، سیر مراحل تکمیلی آن را نیز به انجام برسانیم.

سردار هندیانی به دوره دکتری اشاره کرد و گفت: امیدواریم دوره دکتری جدید به جز سه دوره قبلی که شامل دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و مدیریت ایمنی و ترافیک می باشد، شاهد راه اندازی رشته های دیگر دکتری در مرکز تحصیلات تکمیلی این دانشگاه باشیم.

ایجاد پاسگاه فرماندهی از برنامه های آینده دانشکده دافوس

رئیس دانشکده دافوس در ارتباط با برنامه های آتی این دانشکده گفت : ما در دانشکده فرماندهی ستاد به منظور ارتقاء سطح مهارت های مدیریتی با هماهنگی سایر معاونت های ناجا از جمله بازرسی کل، معاونت آموزش، معاونت عملیات و معاونت فاوا ، به دنبال ایجاد یک پاسگاه فرماندهی در دافوس هستیم.

وی در افزود: ایجاد پاسگاه فرماندهی به این منظور است تا فرماندهان و مدیران پس از طی دوره های نظری به صورت سیمیلاتوری (شبیه ساز)، کلیه سیستم ها و برنامه هایی که در حوزه مأموریتی به آن نیاز دارند را تمرین کنند.

وی گفت : فرماندهان و مدیران با آمادگی لازم در این دوره ها می توانند پس از حضور در رده خدمتی، سطح مهارت مدیریتی همسو با سایر دانش های فراگرفته شده را اعمال و انجام وظیفه کنند که این مهم نیاز به همکاری و هماهنگی همه رده های مرتبط دارد.

رئیس دانشکده دافوس افزود: با توجه به اینکه در آینده، کلیه رده های فرماندهی و مدیریتی باید دوره دافوس را طی کنند، لذا با شرکت واجدان شرایط در این دوره ها، زمینه لازم برای ارتقاء آینده خدمتی آنها فراهم می شود.