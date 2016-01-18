زورگیری خواهران دوقلو با تیپ پسرانه

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ رضا امیری کلانتر ۱۲۶ تهرانپارس گفت: بامداد روز گذشته ماموران هنگام گشت‌زنی در خیابان ۲۱۸ شرقی به سرنشینان یک دستگاه خودروی پراید سفید رنگ که در حال سرقت لوازم از داخل خودرویی بودند مشکوک شده و در صدد بررسی موضوع برآمدند.

وی با بیان اینکه متهمان به محض مشاهده ماموران از محل متواری شدند، گفت: با فرار متهمان عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز و در همین حین خودروی متهمان از مرکز کنترل پلیس پایتخت استعلام که در نتیجه مشخص شد سارقان این خودرو را نیز مدتی پیش به سرقت برده اند.

کلانتر ۱۲۶ تصریح کرد: این تعقیب و گریز ادامه داشت تا اینکه خودروی متهمان در محدوده میدان هروی منطقه پاسداران با شلیک چند تیر متوقف و هر سه سرنشین آن که ظاهرا سه پسر جوان بودند بازداشت شدند.

وی با اشاره به اینکه در خلال تعقیب و گریز پلیسی یکی از متهمان به نام "ساناز" از ناحیه پای راست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد، افزود: دو متهم دیگر به نام های "الناز" و "آرمان" نیز به همراه خودروی مسروقه به کلانتری انتقال یافتند.

امیری گفت: در بازجویی از متهمان مشخص شد دو تن از آنان خواهر دو قلو هستند که با پوشیدن لباس های پسرانه با همدستی متهم سوم، اقدام به سرقت می کنند.

وی افزود: از خودروی متهمان سه قبضه سلاح سرد، مقادیری مواد مخدر و تعداد زیادی اموال مسروقه که از خودروهای شهروندان به سرقت رفته بود، کشف شد، همچنین هر سه متهم در بازجویی های انجام شده به جرایم خود اعتراف کردند.

متهمان پس از اعتراف به جرایم خود راهی پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ شدند و پرونده برای بررسی بیشتر و کشف سایر جرایم این متهمان و همچنین استرداد اموال مسروقه به مالکان شان در جریان است.