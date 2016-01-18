به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان بوشهر ۱۱۰ نفر برای حضور در انتخابات ثبت‌نام کردند که پس از انصراف شش نفر از این افراد، از بین ۱۰۴ داوطلب باقی‌مانده، صلاحیت ۴۸ نفر احراز شده است و ۵۶ نفر نیز با عدم احراز و یا رد صلاحیت روبرو شدند.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه شهرستان دشتستان ۲۳ نفر داوطلب شده بودند که یکی از این افراد انصراف داد و صلاحیت ۱۱ داوطلب توسط هیئت نظارت احراز شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اضافه کرد: ۴۸ داوطلب نیز در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم ثبت نام کردند که یک نفر انصراف داده و صلاحیت ۱۸ داوطلب توسط هیئت نظارت احراز شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه دشتی و تنگستان نیز ۱۵ نفر داوطلب شده بودند که صلاحیت ۹ نفر از این کاندیداها توسط هیئت نظارت احراز شده است.

حقیقی بیان کرد: از مجموع ۲۴ نفر کاندیدای ثبت‌نام‌شده در حوزه انتخابیه کنگان، دیر، جم و عسلویه نیز چهار نفر انصراف خود را اعلام کردند و هیئت نظارت صلاحیت ۱۰ نامزد این حوزه انتخابیه را احراز کرد.

وی با بیان اینکه افرادی که رد یا عدم احراز صلاحیت آنان اعلام‌شده است می‌توانند تا ۲۹ دی‌ماه شکایت خود را اعلام کنند، افزود: ما با هیئت نظارت در استان هماهنگی کامل با حفظ چارچوب قانون داریم و با هماهنگی و دقت لازم این انتخابات را در عین شفافیت و قانون مداری برگزار خواهیم کرد.