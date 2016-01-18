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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰

مسئول پارک علم و فناوری لرستان مطرح کرد؛

فعالیت ۹۷درصد صنایع لرستان به‌صورت سنتی/ایجاد۵۰ واحد تحقیق توسعه

فعالیت ۹۷درصد صنایع لرستان به‌صورت سنتی/ایجاد۵۰ واحد تحقیق توسعه

خرم آباد - مسئول پارک علم و فناوری لرستان از فعالیت ۹۷ درصد صنایع این استان به صورت سنتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یاراحمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند فعالیت واحدهای صنعتی در لرستان اظهار داشت: هم اکنون ۹۷ درصد از صنایع لرستان کاملا سنتی و مبتنی بر نهاد های تولید در استان فعالیت دارند.

وی با تاکید بر اینکه این امر موحب شده که صنایع لرستان قابلیت رقابت پذیری نداشته باشند گفت: در این راستا ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی استان امر مهم و ضروری است.

مسئول پارک علم و فناوری لرستان با اشاره به برگزاری دوره تخصصی تحقیق و توسعه و نقش آن در بنگاههای اقتصادی در سطح واحدهای تولیدی لرستان خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برای اولین بار در سطح استان عملیاتی شد.

یاراحمدی با اشاره به تعداد واحدهای تحقیق و توسعه در پارک علم و فناوری لرستان عنوان کرد: این تعداد در سال ۹۰ تنها یک واحد بود که با اقدامات صورت گرفته تعداد واحدهای تحقیق و توسعه لرستان هم اکنون به ۱۲ واحد افزایش یافته است.

وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تعداد واحدهای تحقیق و توسعه لرستان به ۵۰ مورد خواهد رسید.

مسئول پارک علم و فناوری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری اولین جشنواره کسب و کار فناورانه در سطح استان خبر داد و گفت: این جشنواره در راستای شناسایی ایده های کسب و کار فناورانه و نوآورانه و توسعه شرکتهای داشن بنیان در لرستان برگزار می شود.

کد مطلب 3027604

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