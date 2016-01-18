به گزارش خبرنگار مهر، مجید یاراحمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند فعالیت واحدهای صنعتی در لرستان اظهار داشت: هم اکنون ۹۷ درصد از صنایع لرستان کاملا سنتی و مبتنی بر نهاد های تولید در استان فعالیت دارند.

وی با تاکید بر اینکه این امر موحب شده که صنایع لرستان قابلیت رقابت پذیری نداشته باشند گفت: در این راستا ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی استان امر مهم و ضروری است.

مسئول پارک علم و فناوری لرستان با اشاره به برگزاری دوره تخصصی تحقیق و توسعه و نقش آن در بنگاههای اقتصادی در سطح واحدهای تولیدی لرستان خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برای اولین بار در سطح استان عملیاتی شد.

یاراحمدی با اشاره به تعداد واحدهای تحقیق و توسعه در پارک علم و فناوری لرستان عنوان کرد: این تعداد در سال ۹۰ تنها یک واحد بود که با اقدامات صورت گرفته تعداد واحدهای تحقیق و توسعه لرستان هم اکنون به ۱۲ واحد افزایش یافته است.

وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تعداد واحدهای تحقیق و توسعه لرستان به ۵۰ مورد خواهد رسید.

مسئول پارک علم و فناوری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری اولین جشنواره کسب و کار فناورانه در سطح استان خبر داد و گفت: این جشنواره در راستای شناسایی ایده های کسب و کار فناورانه و نوآورانه و توسعه شرکتهای داشن بنیان در لرستان برگزار می شود.