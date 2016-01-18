تعادل بخشی در حوزه آبخوان بخش کشاورزی حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک صبح دوشنبه در جلسه مشترک مدیران جهاد کشاورزی و مدیران آب منطقه ای شهرستانها افزود: ۲۶ مرکز خدمات جهاد کشاورزی در استان وجود دارد که ۱۶ مرکز خدمات در دشت قزوین قرار دارد.

وی اظهار داشت: برای مدیری بهینه آب بایستی مراکز خدمات جهاد کشاورزی با هماهنگی آب منطقه ای تدابیر لازم را برای استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی فراهم کنند.

نگرش مصرف آب در کشاورزی باید تغییر کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: دیدگاه و نگرش بهره برداران برای استفاده از آب در بخش کشاورزی باید تغییر کند.

وی افزود: روش های معمول و سنتی برای استفاده از آب در بخش کشاورزی نمی تواند ما را به اهداف خود در افزایش راندمان مصرف آبیاری و تولید پایدار بخش کشاورزی برساند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار داشت: با ارائه راهکارها و روش های نوین باید مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش داد.

ابراهیمی پاک خاطر نشان کرد: کاهش مصرف آب نباید منجر به کاهش تولید شود بلکه با ارائه روش بهینه استفاده از منابع آبی ضمن کاهش مصرف آب راندمان تولید را در واحد سطح را باید افزایش داد.

وی خاطر نشان کرد: با ارائه امکانات واعتبارات لازم می توان کمتر از سه سال استفاده از منابع آبی کشاورزی استان را کاهش داد.

مدیر شرکت آب منطقه ای استان قزوین هم در این جلسه گفت: دشت قزوین دشت بسیار بزرگ و منحصر به فردی است که به یک میزان مناسب قادر به برداشت از این منابع هستیم.

حمید قزوینی با اشاره به افت حدود یک ونیم متری آبهای زیر زمینی گفت: طی پنجاه سال گذشته بین ۸ تا ۱۰ ملیارد متر مکعب از سفره های زیر زمینی آب برداشت کرده ایم.

وی با بیان اینکه مصرف آب کشاورزی را باید به نصف برسانیم اظهار داشت: فرونشست ۲۴ سانتی متر در بوئین زهرا هشدار برای سفره های آب زیرزمینی و دشت قزوین است.

قزوینی تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف باید اقداماتی از جمله مسدود کردن چاههای غیر مجاز، نصب کنتور هوشمند و سیستم نوین آبیاری را انجام داد.

وی اظهار داشت: اگر چاههای غیر مجاز مسدود شود بیش از ۳۸۰ میلیون متر مکعب در آب صرفه جویی می شود.