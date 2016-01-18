به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در این دیدار خانم ریتا چودری ضمن تشکر و قدردانی از حضور ایران در نمایشگاه کتاب دهلی‌نو، گفت: همواره ایران حضور پررنگی در این نمایشگاه داشته و با توجه به خیل عظیم علاقه مندان به زبان پارسی ایران همیشه یکی از ارکان مهم بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب دهلی‌نو به شمار می‌رود.

دراین دیدار مسئولان غرفه ایران به صورت رسمی از نمایشگاه بین‌اللمی کتاب دهلی نو دعوت به عمل آوردند تا در بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که در اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود، شرکت کنند و همچنین از خانم چودری دعوت شد تا به عنوان مهمان در این نمایشگاه حضور داشته باشد.

در ادامه این دیدار در خصوص تبادل غرفه رایگان بین نمایشگاه‌های کتاب ایران و هند رایزنی‌های مقدماتی صورت گرفت و در مورد چاپ کتاب در حوزه‌های مختلف به ویژه درحوزه کودک و نوجوان نیز بحث و تبادل نظر شد.

بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب دهلی‌نو دیروز به کار خود پایان داد. موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با غرفه‌ای به مساحت ۱۸ مترمربع و با بیش از ۲۴۰ عنوان کتاب در زمینه‌های شعر و ادبیات، آموزش زبان فارسی، نقاشی، هنر، کودک و نوجوان، دین، ایرانشناسی در این دوره از نمایشگاه حضور داشت.

معرفی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، دعوت از ناشران شرکت کننده در این نمایشگاه جهت حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، معرفی صنعت نشر کشور، توزیع نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غرب، برگزاری جلساتی با موضوع نقش زبان پارسی در پیوند فرهنگ نسل‌ها در ایران و هند در دپارتمان فارسی دانشگاه دهلی و دانشگاه جواهر لعل نهرو و برگزاری روز ایران از جمله برنامه‌هایی بود که توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در این دوره از نمایشگاه اجرا شد.