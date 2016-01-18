اجرای اثر منتخب جشنواره تئاتر لهستان در «به علاوه تئاتر فجر»

به گزارش خبرگزاری مهر، با حمایت کمپانی تئاتر باران نمایش «صندلی ها» که توانست در جشنواره تئاتر «کوفار» در کشور بلاروس، جایزه بزرگ جشنواره و جایزه اول بازیگر زن را دریافت کند در تئاتر باران روی صحنه می رود.

نمایش «صندلی ها» نوشته اوژن یونسکو و کارگردانی حسین رحیمی با بازی رویا حاجی حسین لو، مهران قندهاری و امین جهانگیری بازیگران پرتوان استثنایی ۷ بهمن ماه ساعت ۱۷ و ۲۰ در بخش «به علاوه جشنواره تئاتر فجر» در تئاتر باران روی صحنه می رود.

گروه نمایش «پاپیون» که توانست با نمایش «صندلی ها» به عنوان نماینده کشور ایران در بین کشورهای رومانی، لیتوانی، روسیه، ایتالیا، کرواسی، لهستان و مجارستان حاضر در این جشنواره، موفق به دریافت جایزه بزرگ جشنواره شود به زودی در تماشاخانه باران روی صحنه خواهد رفت.

نمایش «صندلی ها» که شامل یک بازیگر سندرم داون و ۲ بازیگر ناشنوا و فلج مغزی است هم اکنون به جشنواره برادوی آمریکا، آبتنا وایست بوهنه اتریش، لیورپول کانادا و … دعوت شده است.