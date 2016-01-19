استراتژی جدید در تکواندو/ مربیان لیگ فراموش نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا اواخر فروردین ماه به میزبانی فیلیپین در مانیل برگزار خواهد شد. با اعلام اسامی کادر فنی بانوان استراتژی فدراسیون تکواندو برای حضور در این مسابقات مشخص شد.

اینکه قرار است نفراتی که سهمیه المپیک کسب کرده اند در پروسه ای جداگانه به همراه کادر فنی تیم ملی فقط بازیهای المپیک را هدف قرار داده و روی مدال آوری در این رویداد بزرگ تمرکز داشته باشند. بر همین اساس مربیانی جدید انتخاب شده و تیم ملی را برای حضور در مسابقات آسیایی آماده می کنند.

در واقع این همان برنامه «پروژه ای» است که از سوی فدراسیون تکواندو دو سال قبل برای تغییرات در راس تیم ملی مورد استفاده قرار گرفت. برنامه ای که بعد از دو سال سرانجام اجرایی می‌شود تا مربیانی هم که در موفقیت های اخیر تکواندو نقشی داشته اند امیدوار به حضور در کادر فنی تیم ملی باشند.

رقابتهای انتخابی تیم ملی دوشنبه ۵ بهمن ماه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد و فدراسیون تکواندو در تلاش است کادر فنی را قبل از این تاریخ مشخص کند تا همین مربیان با نظارت مستقیم بر مسابقات نفرات مورد نظر را انتخاب کنند.

با این وجود انتظار می رود فدراسیون تکواندو نگاه دقیق تری به لیگ برتر داشته باشد. جایی که مربیان جوان با جسارت مثالزدنی جوانان کم سن و سال را در ترکیب خود قرار داده و از آنها به بهترین شکل بازی می گیرند. به هر حال مربیانی که در لیگ تیم دارند و چند سالی است روی نوار موفقیت گام بر می دارند حق دارند در انتظار دیده شدن زحمات خود از سوی فدراسیون باشند.

نیازی نیست از مربی خاصی نام برده شود. همه مربیان لیگ استحقاق حضور در کادر فنی را دارند ولی عملکرد برخی مربیان می تواند برای مسئولان فدراسیون ملاک ارزیابی قرار گرفته و تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا را مربیان شاغل در لیگ بسپارند و با اعتماد به این مربیان در بخش مربیگری هم سازندگی را در دستور کار قرار دهد.