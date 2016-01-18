جانشین مربی ایران در تیم ملی والیبال قطر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون والیبال قطر سرمربی جدید این تیم را معرفی کرد. بر این اساس روبرتو پیاتزا مربی ایتالیایی هدایت تیم ملی قطر را بر عهده گرفته است.
این مربی جانشین خوان سیچلو شده است که از تیم قطر جدا شد و به تیم ایران پیوست.
فدراسیون والیبال قطر یک مربی ایتالیایی را بعنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون والیبال قطر سرمربی جدید این تیم را معرفی کرد. بر این اساس روبرتو پیاتزا مربی ایتالیایی هدایت تیم ملی قطر را بر عهده گرفته است.
این مربی جانشین خوان سیچلو شده است که از تیم قطر جدا شد و به تیم ایران پیوست.
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