راه اندازی ۱۰ مرکز کوثر/ پوشش بیمه زنان سرپرست با تعامل بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه فیروزفر با اشاره به اینکه شهرداری تهران از سیستم جامع اطلاعاتی در خصوص زنان سرپرست خانوار برخوردار است، اظهار داشت: سیستم جامع اطلاعاتی ستاد از ابتدا به نگاه کشوری شدن تدوین شد و این قابلیت را دارد تا به راحتی در سراسر کشور استفاده شود. به همین دلیل در جلسه ای که با مدیران کل استان ها داشتیم اکسلی از سیستم را در قالب لوح فشرده در اختیار مدیران قرار دادیم و تهیه اطلاعات مورد نیاز این اکسل کافی بود تا سیستم جامع زنان سرپرست خانوار کل کشور ایجاد شود.

وی افزود: متاسفانه در بحث شکل گیری سیستم جامع اطلاعات اغلب نگاه ها به حوزه امنیت اطلاعات معطوف می شود و این امر تحلیل داده ها را تحت شعاع قرار می دهد. این در حالی است که به عقیده من، باید با ایجاد اعتماد هم افزایی لازم شکل بگیرد.

رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ادامه با اشاره به اجرای پایلوت سیستم جامع اطلاعات و ساماندهی زنان سرپرست خانوار در شهر ری گفت: در این مورد به دلیل نگاه های محافظه کارانه پیشنهاد ما این بود افرادی که خود مایل به حضور در این طرح هستند به صورت خود معرف به سیستم وصل شوند و از امکانات طرح استفاده کنند.

فیروزفر ادامه داد: معاونت ریاست جمهوری نیز به منظور آسیب شناسی طرح، گزارش های لازم را از نهادهای مرتبط اخذ کردند تا در نهایت نتیجه اعلام شود. شهرداری تهران نیز اعلام آمادگی کرد تا کارگاه این محدوده را تجهیز کند که البته تاکنون در خواستی در این مورد به ما اعلام نشد.

وی با اشاره به مشکل بیمه زنان سرپرست خانواری که در مشاغل خانگی مشغول به کار هستند، تصریح کرد: در این مورد با بهزیستی تعاملات لازم را داریم و پیشنهاد دادیم تا ۵۰۰ نفر از افرادی که از سیستم بهزیستی خارج می شوند به ما بپیوندند و در مقابل ۵۰۰ نفر از خانم های سرپرست خانوار فعال در مشاغل خانگی به منظور حل مشکل بیمه به چرخه بهزیستی وارد شوند.

رئیس ستاد زنان سرپرست خانوار در پایان تاکید کرد: تلاش ما این است تا در حوزه زنان سرپرست خانوار تمامی اقشار اعم از معلولان را تحت پوشش قرار دهیم. به طور مثال، در کوثر منطقه ۲۰ تعداد زیادی معلول فعال هستند و وظیفه نان آوری خانواده را بر عهده دارند. البته، لازم به ذکر است که ستاد به هیچ عنوان زنانی را که تحت تکفل بهزیستی و کمیته امداد هستند را وارد چرخه نمی کند.