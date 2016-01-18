برترین تصاویر جهان در ۲۸ دی ۹۴

آقای حسن روحانی در حال ارائه پیش نویس بودجه مالی سال آینده به مجلس (Reuters)
تغذیه پرنده های بلاروس از ذرت های جنگلی (AP)
پرش سگ از بالای حصار های مزرعه (Reuters)
زن روستایی در حال چیدن گل لاله در هلند (EFE)
اسکی روی دریاچه یخ زده در پکن چین (Xinhua)
حمل بسته های گل رز در بازار گل لاهور پاکستان (AP)
مجسمه اسب ها ساخته شده از فلزات در اسکاتلند (PA)
عبور سوارکار اسپانیایی از میان آتش در جشنواره «لاس لومیناریاس» (Getty)
رقابت های جام جهانی اسکی در سوئیس (Reuters)
اعتراض فعال محیط زیست با ماسکی از پوست درخت در دفاع از جنگل های باستانی اروپا (Reuters)
عبور کشتی ها از کانال سوئز (Reuters)
عجیب ترین کلیسای جهان به شکل کفش در تایوان (Getty)
سگی در رشته کوه های آلپ بعد از گذراندن شب در هوای آزاد (AFP)
جشنواره فانوس یخی در چین (chinadaily)
کبوتری در باغ زمستان بلکپول (Reuters)
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