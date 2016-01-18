۴۱ میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد بیرجند پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قریب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۰ نفر از نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد کمکهزینه ازدواج و تأمین جهیزیه دریافت کردهاند.
وی بابیان اینکه طی این مدت بالغبر دو میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال برای تأمین جهیزیه این نوعروسان هزینه شده است، بیان کرد: از این میزان یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال از محل کمکهای مردمی و ۶۵۹ میلیون ریال نیز از محل اعتبارات کمیته امداد تأمینشده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بیرجند ادامه داد: همچنین در این مدت خیران بالغبر ۴۲۸ میلیون ریال را بهصورت موردی برای تأمین جهیزیه نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد کمک کردهاند.
بهرهمندی ۱۳۸۹ مددجو از خدمات بیمه تأمین اجتماعی
قریب از پرداخت ۹ میلیارد و ۷۴۸ میلیون ریال برای حق بیمه اجتماعی مددجویان امداد بیرجند طی ۹ ماه گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر یک هزار و ۳۸۹ نفر از مددجویان این نهاد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.
وی بابیان اینکه از این تعداد ۴۹۳ نفر مجریان طرحهای اشتغال هستند، بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغبر شش میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال برای حق بیمه این افراد پرداختشده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بیرجند همچنین به برخورداری ۵۳۹ نفر از زنان سرپرست خانوار بیرجندی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: طی این مدت سه میلیارد و ۱۵۸ میلیون ریال برای پرداخت حق بیمه این افراد از سوی کمیته امداد هزینه شده است.
قریب ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر ۳۵۷ نفر از مددجویان روستایی و عشایر شهرستان بیرجند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.
اعزام ۷۴۳ دانشآموز زیرپوشش این نهاد به اردوهای فرهنگی
وی، تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد بیرجند را ۱۴ هزار و ۵۷۸ نفر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هفت هزار و ۶۰۲ خانوار از خدمات این نهاد بهرهمند میشوند.
به گفته وی طی ۹ ماه گذشته بالغبر ۴۱ میلیارد ریال مستمری بهعنوان کمکمعیشت به مددجویان تحت حمایت این نهاد پرداختشده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بیرجند از اعزام ۷۴۳ نفر از دانشآموزان زیرپوشش این نهاد به اردوهای فرهنگی خبر داد و گفت: همچنین طی این مدت ۴۲۷ نفر از خانوادههای مددجویان کمیته امداد بیرجند به این اردوها اعزامشدهاند.
قریب تعداد دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد بیرجند را یک هزار و ۴۵۲ نفر برشمرد و افزود: همچنین در حال حاضر ۸۶۷ دانشجو از خدمات این نهاد بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به پرداخت کمکهزینه برای ساخت و تکمیل مسکن مددجویان، عنوان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۷۸۹ میلیون ریال نیز برای تعمیرات مسکن شهری و روستایی پرداختشده است.
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