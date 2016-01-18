آمادگی برای اسکان ۱۵۰ هزار مسافر نوروزی در مدارس لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از برنامه ریزی برای اسکان مسافران نوروزی در مدارس و مراکز رفاهی آموزش و پرروش لرستان خبر داد و اظهار داشت: ما در ایام نوروز سال آینده آمادگی اسکان ۱۵۰ هزار مسافر نوروزی در سطح مدارس استان را داریم.

وی با اشاره به پیش بینی ۲۰۰ مدرسه برای اسکان و پذیرش مسافران نوروزی لرستان عنوان کرد: در مجموع بیش از دو هزار اتاق برای اسکان مسافران نوروزی استان پیش بینی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با تاکید بر لزوم تبدیل لرستان به عنوان مقصد گردشگری در کشور بیان داشت: آموزش و پرورش لرستان طی دو سال گذشته رتبه نخست کشور در بحث اسکان مسافران نوروزی در مدارس را کسب کرده است.

کریمی فر ادامه داد: برای ایام نوروز سال آینده چهار پردیس فرهنگیان لرستان، یک اردوگاه دانش آموزی، خانه معلم، ۲۰۰ اتاق ویژه، ۳۰۰ اتاق درجه یک، هزار و ۱۰۰ اتاق درجه دو و ۴۰۰ اتاق درجه سه برای اسکان مسافران نورزوی استان در نظر گرفته شده است.