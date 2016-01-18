افزایش ۱۶ درصدی فروش گاز در شرکت گاز هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت گاز استان هرمزگان، حیدر پروین بیان داشت: میزان فروش گاز در نه ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۶۰۱ میلیون و ۳۶۰ هزار مترمکعب در استان هرمزگان افزایش یافت.

پروین با اشاره به فروش ۳میلیارد و ۶۷۵ میلیون و ۶۳۰ هزار مترمکعب گاز در نه ماه ابتدای سال ۱۳۹۳، اظهار داشت: مقدار مصرف گاز از اول فروردین تا پایان آذر امسال به ۴میلیارد و ۲۷۶ میلیون و ۹۹۰ هزار مترمکعب در استان افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان افزود: با مقایسه این اعداد، افزایش ۱۶ درصدی فروش گاز در این استان را شاهدیم، که این مهم نشان از برنامه ریزی و تلاش کارکنان با افزایش ضریب نفوذ گازرسانی در شهرهای مختلف استان دارد.

وی عمده گاز مصرف شده در استان را مربوط به صنایع مستقر در استان دانست و گفت: با راه اندازی نیروگاه گنو مقدار گاز مصرفی نیز افزایش بیشتری را نشان می دهد.

پروین با بیان اهمیت و ضرورت گسترش شبکه گازرسانی در استان، متذکر شد: بهترین راه برای پیشرفت و تعالی استان فراهم کردن امکانات و زیر ساخت های لازم برای صنایع است که با یاری خداوند تا الان شرکت گاز هرمزگان با صاحبان صنایع و سایر ارگان های دولتی نهایت همکاری خدمات رسانی را داشته است.