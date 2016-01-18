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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان:

افزایش ۱۶ درصدی فروش گاز در شرکت گاز هرمزگان

افزایش ۱۶ درصدی فروش گاز در شرکت گاز هرمزگان

بندرعباس - مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان گفت: میزان فروش گاز در نه ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان۱۶ درصد در استان هرمزگان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت گاز استان هرمزگان، حیدر پروین بیان داشت: میزان فروش گاز در نه ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۶۰۱ میلیون و ۳۶۰ هزار مترمکعب در استان هرمزگان افزایش یافت.

پروین با اشاره به فروش ۳میلیارد و ۶۷۵ میلیون و ۶۳۰ هزار مترمکعب گاز در نه ماه ابتدای سال ۱۳۹۳، اظهار داشت: مقدار مصرف گاز از اول فروردین تا پایان آذر امسال به ۴میلیارد و ۲۷۶ میلیون و ۹۹۰ هزار مترمکعب در استان افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان افزود: با مقایسه این اعداد، افزایش ۱۶ درصدی فروش گاز در این استان را شاهدیم، که این مهم نشان از برنامه ریزی و تلاش کارکنان با افزایش ضریب نفوذ گازرسانی در شهرهای مختلف استان دارد.

وی عمده گاز مصرف شده در استان را مربوط به صنایع مستقر در استان دانست و گفت: با راه اندازی نیروگاه گنو مقدار گاز مصرفی نیز افزایش بیشتری را نشان می دهد.

پروین با بیان اهمیت و ضرورت گسترش شبکه گازرسانی در استان، متذکر شد: بهترین راه برای پیشرفت و تعالی استان فراهم کردن امکانات و زیر ساخت های لازم برای صنایع است که با یاری خداوند تا الان شرکت گاز هرمزگان با صاحبان صنایع و سایر ارگان های دولتی نهایت همکاری خدمات رسانی را داشته است.

کد مطلب 3027624

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