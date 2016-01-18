مشکل جدی جهان اسلام، تفکرات وهابی و تکفیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالامیر موسویبدر، رایزن فرهنگی كشورمان در الجزایر با اسماعیل مرایمی، رییس مرکز فرهنگی مرسیلیا ـ فرانسه، در محل رایزنی فرهنگی ایران دیدار و در خصوص مسایل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی الجزایریهای مقیم فرانسه و شهر مرسیلیا در جنوب فرانسه، گفتوگو كرد.
اسماعیل مرایمی، رییس مرکز فرهنگی مرسیلیا ـ فرانسه در این دیدار خواهان همکاری با ایران در خصوص ایجاد دورههای آموزشی علمی و حرفهای برای الجزایریهای مقیم مرسیلیا، شد.
مرایمی كه دارای اصلیتی الجزایری است و در فرانسه زندگی میكند، همچنین در سخنانی در این دیدار بر ضرورت همزیستی پیروان مذاهب اسلامی وادیان الهی تأکید كرد و مشکل جدی جهان اسلام را تفکرات وهابی و تکفیری دانست.
بنا بر اعلام این خبر، اسماعیل مرایمی در اواسط بهمن ماه سال جاری، به منظور بازدید از توانمندیهای فرهنگی، آموزشی و سیاحتی کشورمان، عازم تهران خواهد شد.
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