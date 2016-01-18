به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن «موزه» به تهیه کنندگی مرکز صبا و کارگردانی بهروز یغمائیان در ۵۲ قسمت ۱۳دقیقه ای با تکنیک عروسکی تک فریم هم اکنون در مرحله دوبله قرار دارد.

بهروز یغمائیان هدف از ساخت مجموعه انیمیشن «موزه» را آشنا کردن کودکان با تاریخچه آثار هنری و در مرحله بعد سرگرم کردن آنها اعلام کرد.

وی در توضیح داستان این مجموعه که به قلم کارگاه فیلمنامه نویسی دنیای کودکانه آریان نوشته شده گفت: داستان این مجموعه حول محور یک موش شرور می گردد که چندین موش خیابانی را به خدمت در آورده و آنها ادعا می کنند یک گروه دزدی حرفه ای را تشکیل داده که قصد دارند آثار هنری و تاریخی را از موزه ها دزدیده و از ایران خارج کنند.

با توضیحات رئیس وارد قسمتی می شویم که به معرفی آن اثر تاریخی می پردازد و به این ترتیب با تاریخچه ای کوتاه از آن اثر و هنرمند آن آشنا می شویم.

این کارگردان در ادامه افزود: تولید و انیمه ۵۲ قسمت این مجموعه به پایان رسیده و هم اکنون در مرحله دوبله مجموعه هستیم و امیدوارم تا پایان سال همه مراحل تولید مجموعه انیمیشن «موزه» به پایان برسد.

برخی از عوامل تولید عبارتند از انیماتورها: هاجر اشتری، آبتین یغمائیان، محمد کریم زادگان مقدم، نیلوفر علی محمدی، مهسا شجاع، طراح شخصیت و فضا: شاهنگ کیانی رشید.