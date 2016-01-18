ساخت جلوه های بصری «اروند» آغاز شد/ سعید آقاخانی در نقش یک جانباز

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان بازی طناز طباطبایی و پانته آ پناهی ها، ساخت جلوه های بصری فیلم سینمایی «اروند» سومین تجربه کارگردانی پوریا آذربایجانی آغاز شد.

فیلم سینمایی «اروند» به کارگردانی پوریا آذربایجانی روزهای پایانی فیلمبرداری را می گذارند. این در حالی است که بازی طناز طباطبایی و پانته آ پناهی ها در «اروند» به پایان رسیده است و این روزها بازیگرانی چون سعید آقاخانی، مهرداد صدیقیان، حسین سلیمانی و کاظم سیاحی جلوی دوربین مرتضی غفوری می روند.

ساخت جلوه های بصری «اروند» توسط امیر سحرخیز آغاز شده است و همزمان مراحل تدوین و صداگذاری فیلم هم در حال انجام است. کارن همایونفر نیز به زودی ساخت موسیقی متن «اروند» را آغاز می کند.

این نخستین بار است که پوریا آذربایجانی به عنوان کارگردان و مهدی داوری در مقام تهیه کننده فیلمی با محوریت هشت سال دفاع مقدس می سازند و برای دومین سال متوالی سعید آقاخانی در نقشی کاملا جدی و غیرکمدی مقابل دوربین قرار گرفته است.

«اروند» داستان یونس جانباز اعصاب و روان دفاع مقدس را روایت می کند که بیست و هفت سال پس از پایان جنگ هنوز هم با خاطره هم رزمانش روزگار می گذراند و ناگهان در همراهی با یک گروه تفحص اتفاقات تازه ای در جریان سیال ذهنش وارد می شود.

همزمان با روزهای پایانی فیلمبرداری «اروند» از لوگوی این فیلم که میثم میرزایی آن را طراحی کرده است هم رونمایی شد.

عوامل «اروند» عبارتند از نويسنده و كارگردان: پوريا آذربايجانى، مديرفيلمبردارى: مرتضى غفورى، تدوين: امير اديب پرور، صدابردار: محمود خرسند، طراح صحنه و لباس: مهدى موسوى، آهنگساز: كارن همايونفر، طراح گريم: كامران خلج، جلوه هاى ويژه ميدانى: محمدرضاشرف الدين، جلوه هاى ويژه كامپيوترى: اميرسحرخيز، منشى صحنه: جمشيد خندان، گروه کارگردانی: پانته آ حسينى، مهدى سليمانى منصور، سعيدروشن، مديرتداركات: سهراب دادگستر، عكس: مونا سرتوه، مدیر تبلیغات: ميثم ميرزايى، روابط عمومى: محمدصادق شايسته، مجرى طرح و مديرتوليد: پيمان جعفرى، جانشين تهيه کننده: على باذل، مهدی معزی، تهیه کننده: مهدی داوری.

از جمله بازیگران این فیلم می توان به سعيدآقاخانى، طنازطباطبايى، پانته آ پناهى ها، مهرداد صديقيان، اميد روحانى، حسين سليمانى، كاظم سياحى، اميرحسين قدسى على شادمان، مالك سراج، سينا كرمى، سپهراد فرزامى و ستايش مرادى اشاره کرد.