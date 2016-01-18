مسئله برنج های خارجی تاریخ مصرف گذشته جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در جلسه علنی امروز خانه ملت و در نطق میان دستور با اشاره به توقف و لغو تحریم ها و با تشکر از مقام معظم رهبری، دولت، مجلس و به ویژه ملت ایران گفت: این ثمره ایستادگی مقابل تهدیدها و پاسداشت خون شهداست.

وی همچنین از نیروهای سپاه پاسداران به دلیل بازداشت نیروهای آمریکائی که به ناحق در خلیج فارس حضور یافته اند، تشکر کرد و افزود: این واقعه نشان داد که کوچکترین حرکت دشمن را زیر نظر داریم.

زاهدی همچنین تصریح کرد: از تلاشهای سربازان گمنام امام زمان که امنیت جمهوری اسلامی را در برابر خطر گروه های تکفیری تامین کرده اند، تشکر می کنیم؛ همچنین از سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی تشکر می کنیم که رعب و وحشت را در دل استکبار جهانی و وابستگان آن در منطقه و ارتجاع حامی آنها انداخته و به جریان های مقاومت انرژی داده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه نطق خود با اشاره به مسئله برنج های آلوده و تاریخ مصرف گذشته گفت: خرید برنج های خارجی در دو سال گذشته که تاریخ مصرف آنها رو به اتمام است، مسئله ای جدی است و امیدوارم وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان جلوی این امر را بگیرند، چرا که با سلامت مردم نمی توان بازی کرد.

زاهدی در بخش دیگری از نطق خود به معضل حقوق پایین اعضای هیئت علمی بازنشسته دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی بازنشسته قبل از سال ۸۴، به قدری پایین است که نمی توان آن را بیان کرد.

وی افزود: استادی که قبل از سال ۸۴ بازنشسته شده، یک چهارم حقوق بازنشستگی استادی را دریافت می کند که امروز بازنشسته می شود.

زاهدی همچنین با اشاره به مشکلات راه های روستایی و شهری استان کرمان، خواستار توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به رفع این معضل شد.