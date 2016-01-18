دولت از واردات بی رویه در دوران پساتحریم خودداری کند

به گزارش خبرنگار مهر، نیره اخوان بی طرف در جلسه علنی امروز مجلس و در نطق میان دستور با اشاره به اجرای برجام گفت: بالاخره حقانیت هسته ای ما برای جهانیان ثابت شد که جمهوری اسلامی در پی صلح و ثبات پایدار در منطقه است و پروژه ایران هراسی، در پی غارت و چپاول مسلمین است.

وی تاکید کرد: لازم است به دولت تذکر داده شود که از واردات بی رویه جلوگیری کند تا بدهی خارجی ایجاد نشود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به مطالبه ۱۵۰ میلیون تومان از خانواده یک شهید مدافع حرم برای خاکسپاری وی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و انصراف خانواده به دلیل عدم تمکن مالی، گفت: از دولت می خواهم نسبت به اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اقدام کند و تقصیر خود را در رابطه با عدم اجرای قانون حمایت از رزمندگان معسر در بودجه سال جاری بپذیرد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پایان سال جبران مافات کند.

وی همچنین با بیان اینکه جا داشت سازمان تامین اجتماعی نسبت به همسان سازی حقوق و مزایای بازنشستگان اقدام می کرد، گفت: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با ۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه از جیب همین کارگران تشکیل شده است اما سود آن بین مدیران تقسیم می شود.

نماینده مردم اصفهان همچنین به باقی ماندن مشکل بازنشستگان صنعت فولاد با وجود گذشته ۲ سال از پایان بازنشستگی آنها و عدم دریافت حقوق و مزایا اشاره کرد و خواستار حل این معضل شد.