به گزارش خبرگزاری مهر، اولین برنامه «رویاهای رنگی» به نمایش و بررسی آثار نورمن مک‌لارن یکی از پیشگامان سینمای انیمیشن جهان اختصاص یافته است. این فیلمساز اسکاتلندی طی ۵۰ سال فعالیت هنری، آثار خلاقانه و تجربی زیادی نظیر «همسایه‌ها» را کارگردانی کرده که جایزه اسکار را نیز برای وی به ارمغان آورده است. وی در سال ۱۹۸۷ در شهر مونترال کانادا درگذشت.

برنامه «رویاهای رنگی» هر ۱۵ روز یکبار، با مدیریت و نقد و تحلیل سعید توکلیان در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار خواهد شد.

عموم علاقمندان سینمای انیمیشن جهت شرکت در اولین برنامه «رویاهای رنگی» می‌توانند از ساعت ۱۷ عصر چهارشنبه ۳۰ دی به سالن سینماحقیقت این «مرکز» به نشانی خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵ مراجعه کنند. شرکت در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.