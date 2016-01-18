فرمان اتاق مقابله با آلودگی هوا باید در دست یک نفر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی استاد اخلاق در دیدار اعضای انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، با اشاره به ظرفیت‌های انجمن‌های علمی در راستای تولید علم و دانش بومی در کشور گفت: یکی از اصلی‌ترین معضلات فعلی جامعه علمی و اجرایی کشور فقدان ارتباط موثر و کاربردی است که انجمن‌های علمی می توانند این خلاء را پر کنند و چرخه علم و فناوری که مورد تاکید مقام معظم رهبری است تکمیل کنند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مباحث شهری نیز نیازمند یک نگاه علمی و تخصصی برای حل چالش‌های مهمی مانند ترافیک، آلودگی هوا ، آسیب‌های اجتماعی همچون تکدی‌گری و ... هستیم، گفت: گرایش به زندگی صنعتی باعث شده است تا شرایط جدیدی برای جامعه پیش بیاید که اگر برای حل و فصل آن چاره‌اندیشی نشود با مشکل جدی روبه رو می‌شویم.

طباطبایی با عنوان اینکه امروز آلودگی هوا به یک مساله جدی و مهم تبدیل شده است، گفت: بخشی از راه‌ حل این مشکل خود مردم هستند که به این توجه برسند که آلودگی هوا در نهایت به ضرر آنها منتهی می شود.

استاد اخلاق با اشاره به آیه « وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ » گفت: باید با مردم بدون ریا، شهرت، چاپلوسی و بر اساس صدق و صفا صحبت و آنها را دعوت کنیم تا حتی‌الامکان در کاهش آلودگی هوا کمک کنند و هرکس به سهم خود این آلودگی جدی را کاهش دهد.

طباطبایی همچنین به ضرورت اجرایی‌سازی طرح یکپارچه سازی مدیریت شهری و کنترل آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: به نظرمن این دیدگاه آقای قالیباف که یک نفر باید مسئول حل این چالش شود و تمام مسئولیت‌های آن را قبول کند روش درستی است.

وی همچنین گفت: البته باید از منظر دینی هم به این قضیه پرداخت که آلوده‌سازی هوا به نوعی از بین بردن حق الناس است و روحانیت در این زمینه باید روشنگری کند.