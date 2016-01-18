مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت بودجه تئاتر در لایحه بودجه پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی برای سال ۹۵، به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه افزایش بودجه تئاتر در سال ۹۵ نسبت به گذشته بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: سرفصل‌های بودجه هم نسبت به گذشته تغییراتی دارد زیرا پیش از این سرفصل‌ها همیشه به عنوان مثال با حوزه هنری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشترک بود ولی حالا مجزا شده و فقط برای وزارت ارشاد است. وزیر ارشاد و معاونانش در جهت توجیه این موضوع که ضرورت دارد سرفصل های هنری افزایش پیدا کنند، زحمات بسیاری را متقبل شدند که خوشبختانه به نتیجه رسیدند و امیدوارم خروجی مجلس هم بودجه تصاعدی را شامل شود. خوشبختانه نگاه مجلس به هنر با توجه به تأکیداتی که مقامات عالی کشور هم دارند، نگاه مثبتی است.

مدیرکل هنرهای نمایشی درباره اینکه چرا درصد پایینی از بودجه تصویب شده برای حوزه تئاتر در طول سال تخصیص پیدا می‌کند، توضیح داد: چون کل ردیف بودجه‌های وزارتخانه‌ها عملیاتی است، درصدهایی برای هزینه‌های ساختمان‌ها و مباحث هزینه‌ای دیگر صرف می‌شود و تنها ۵۰ درصد بودجه محقق می‌شود که اگر این ۵۰ درصد هم محقق شود ما خیلی خیلی جلو خواهیم بود. باید تغییری در ساز و کار تخصیص های داخل وزارتخانه ایجاد شود و امیدوارم گشایش هایی به وجود آید تا نسبت به گذشته ورودی های بیشتری به داخل حوزه داشته باشیم.

شفیعی درباره میزان بودجه‌ای که در سال جاری با توجه به بودجه ۲۷ میلیاردی سال ۹۴ تئاتر به این حوزه تخصیص پیدا کرد، یادآور شد: شرایط بودجه ای کشور را همه می دانیم. در سال جاری بودجه را دولت تحویل نداده بود زیرا وضعیت تحریم‌ها هنوز مشخص نبود. به همین دلیل تخصیص های دولت هنوز صد در صدی نشده و باید تا پایان سال منتظر بمانیم تا ببینیم تخصیص های نهایی تا چه حد خواهد بود و چقدر از تخصیص‌ها محقق می‌شود. تا الان بودجه محقق شده در حوزه تئاتر خیلی کمتر از آن چیزی بوده که باید تحقق پیدا کند ولی درباره این وضعیت تا پایان سال می توان قضاوت کرد.

وی درباره تغییر روند مدیریت اشتباه بودجه تخصیص پیدا کرده در داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به زیر مجموعه‌های تخصصی بخصوص اداره‌کل هنرهای نمایشی، اظهار کرد: یکی از مواردی که در حال تغییر در روند آن هستیم ساختاری است که بودجه بعد از ورود به وزارتخانه طی می‌کند که در این خصوص رایزنی هایی شده و ساز و کارهایی دیده شده است. چون بودجه عملیاتی است درصدی از آن به معاونت هنری تخصیص پیدا می‌کند که ساز و کارهایی دیده شده و قول و وعده‌هایی هم داده شده که تخصیص بیشتر از سال گذشته باشد.

مدیرکل هنرهای نمایشی افزود: پیش از این بودجه مستقیم به انجمن‌ها واریز نمی‌شد و مؤسساتی واسطه بودند. از ۶ ماهه دوم ساز و کاری را با همکاری و دستور معاونت هنری پیگیری می کنیم که استقلال اداره‌کل‌های تخصصی هم استقلال کاملی باشد تا بتوانند روی تخصیص‌های مختص خود برنامه‌ریزی کنند. برنامه‌ها انجام شده و موافقت‌ها گرفته شده و امیدواریم این بخش هم در سال آینده اجرا شود.