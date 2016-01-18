۴۷ میلیارد ریال پروژه در شهرک های صنعتی قزوین افتتاح می شود

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجرچند پروژه عمرانی با تكمیل زیرساختها در شهركها و نواحی صنعتی آماده بهره برداری است.

مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی استان قزوین بیان کرد: این پروژه ها شامل افتتاح و واگذاری اولین دفترچه قرارداد به متقاضی سرمایه گذاری در ناحیه صنعتی طارم، منابع هوایی نواحی صنعتی نیكویه و طارم، ساختمان و ماشین آتش نشانی شهرک صنعتی آبیک، شبكه گاز رسانی فاز سوم شهرک صنعتی كاسپین، شهرک صنعتی شال و ناحیه صنعتی اسفرورین است.

وی، سرمایه گذاری برای این پروژه های زیربنایی و عمرانی را ۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال عنوان كرد.