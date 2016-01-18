به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، «کلادیو دسکالزی» گفت: بازگشت ایران به عرصه انرژی جهانی در دوران پساتحریم کمکی است به اروپا تا در تامین انرژی خود تنوع داشته باشد.

در همین حال، وی تصریح کرد: البته ایران نیازمند حداقل سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری در زیر ساخت‌های خود است تا به تولید کننده اصلی تبدیل شود.

همجنین مدیر عامل شرکت نفت «انی» ایتالیا خاطر نشان کرد: ایران برای داشتن یک جهش بزرگ در حوزه انرژی تا بتواند تاثیر بر روی بازار جهانی بگذارد و برای این مهم نیازمند جذب ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است.

دسکالزی در ادامه گفت: در بازار امروز پیدا کردن ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ایران چیزی نیست که در یک چشم بر هم زدن انجام بگیرد.

شرکت نفت «انی» ایتالیا یکی از مشتریان مهم ایران در دوران قبل از تحریم محسوب می شد و اکنون با رفع تحریم‌ها خواهان از سرگیری روابط خود با ایران است، البته «دسکالزی» در مورد میزان خرید نفت خود از ایران رقم مشخصی را اعلام نکرده است.