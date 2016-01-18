ترابری ۱۰میلیون نفر سفر دربنادر قشم/تخلیه و بارگیری ۵.۴میلیون تن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، سیدباقر موسوی ضمن تشریح آمار عملکرد بنادر قشم در بخش های کالا و مسافر طی ۹ ماه سال ۹۴ اظهار داشت: طی این مدت، پنج میلیون و ۳۹۲ هزار و ۹۴۲ تن انواع کالاهای نفتی و غیر نفتی تخلیه و بارگیری شد. از این رقم، ۵ میلیون و ۲۹۸هزار و ۶۸۷ تن مربوط به مواد غیرنفتی و۹۴ هزار و ۲۵۵ تن به مواد نفتی اختصاص دارد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم ضمن اشاره به جابجایی حدود ۱۸۳ هزار تن کالاهای صادراتی و وارداتی در بنادر این جزیره از ابتدای سال تا ابتدای دی ماه، سخن به میان آورد و افزود: حجمی بالغ بر ۷۹ هزار و ۲۶۶ تن کالا صادراتی و ۱۰۴ هزار و ۴۶۵ تن محموله های وارداتی طی این مدت جابجا شد که عمده آن مربوط به کالاهای غیرنفتی همچون مواد معدنی و لوازم الکتریکی بوده است.

این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های مسافری اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ترابری ۱۰میلیون و ۳۷۱ هزار و ۸۷۷ نفر-سفر در بنادر قشم با رشد ۵ درصدی به ثبت رسیده است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم گفت: طی همین مدت، یک میلیون و ۵۴۷ هزار و ۹۴۷ دستگاه خودرو از طریق بنادر پهل و لافت از طریق شناورهای لندینگ کرافت جابجا شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳.۵ درصدی داشته است.

وی در همین رابطه گفت: طی ۹ ماهه سال جاری، تردد بیش از ۱۳۲ هزار و ۸۱۶ فروند شناور به جزیره قشم به ثبت رسید که از این میزان ۲۲۵ فروند شناور بالای یک هزار تن بوده است. از این تعداد، ۵۹ هزار و ۴ فروند شناور باری و ۷۳هزار و ۸۱۲ فروند شناور مسافری بوده است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم همچنین از انجام تخلیه و بارگیری ۱۰هزار و ۶۴۲ TEU کانتینر در ۹ ماهه سال جاری در بنادر بهمن و کاوه قشم خبر داد.