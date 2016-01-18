به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسید آقایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص نرخ بلیت قطار در نوروز گفت: شرکت راه آهن نظرات خود را در اطلاعیه رسمی اعلام کرد، بنابراین برای شرکت‌های مسافری یک سقف قیمتی بلیت مشخص شده است که شرکت‌ها می توانند به شرط اعمال تخفیف در روزهای غیر پیک، آن تخفیف قیمت را اجرایی کنند.

وی افزود: تعیین قیمت بلیت قطار بر عهده راه آهن نیست و شرکت راه آهن تنها مرجع رسیدگی به قیمت‌هاست، بنابراین شرکت‌ها مختارند تا بر اساس مصوبه شرکت راه آهن قیمت‌ها را تعیین کنند.

مدیر عامل شرکت راه آهن با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها در این روزها تا ۳۰ درصد تخفیف هم داده اند، افزود: برای عید نوروز اختیار قیمت‌ها در دست شرکت‌های مسافری است و ما لیست سقف افزایش قیمت را برای هر قطار اعلام کرده ایم.

وی با اشاره به رفع تحریم‌ها و تاثیر آن در بخش ریلی گفت: در حال حاضر مذاکرات زیادی را با شرکت‌های فاینانس انجام دادیم که در سفر رئیس جمهور چین که به زودی انجام می شود، قرارداد همکاری با ۴ شرکت فاینانسور چینی به امضا می رسد.

مدیر عامل شرکت راه آهن با اشاره به اینکه رفع تحریم‌ها بیشترین اثر را بر حمل و نقل ریلی دارد، اظهارداشت: رفع تحریم‌ها توانایی مالی دولت را افزایش می‌دهد که در حال حاضر مذاکرات زیادی برای شروع فاینانس انجام شده است.

وی در خصوص سهم مالی شرکت راه آهن در بودجه ۹۵ گفت: براساس ماده ۷۰ قانون الحاق مقررات مالی دولت، دولت موظف بود تا ۲۰ درصد از قیمت گازوئیل را به توسعه راه آهن اختصاص دهد که به دلیل تنگنای مالی دولت این موضوع محقق نشد.

پورسیدآقایی با اشاره به اینکه امیدواریم در بودجه ۹۵ این موضوع لحاظ شود، گفت: معاون اول رئیس جمهور هم تاکید زیادی بر این موضوع دارد و امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس این موضوع محقق شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد تولید ریل ملی اظهارداشت: با توجه به مشکلات مالی، شرکت ذوب آهن اصفهان نتوانست این کار را کامل کند و تنها ۸۵ درصد آن انجام شده است.

پورسید آقایی درباره احکام راه آهن در برنامه ششم توسعه افزود: در جلسه آخر دولت با تاکید رئیس جمهور و مساعدت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چند حکم برای راه آهن به برنامه ششم اضافه شد و در ماده ۱۳ قانون برنامه ششم ۳ حکم مرتبط اضافه شده است.

وی با اشاره به محوریت این سه حکم گفت: محور اول توسعه حمل و نقل حومه ای و ایجاد سازمان است. محور دوم این است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ریلی مشابه سرمایه گذاری در مناطق محروم تلقی شود، از جمله معافیت‌های مالیاتی و اولویت تسهیلات وام. محور سوم اینکه بخش ریلی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شود.

پورسیدآقایی ادامه داد: چند حکم نیز در احکام دائمی برنامه ششم قرار است که افزوده شود.

وی به قطار سریع السیر تهران-اصفهان اشاره کرد و گفت: قطار سریع السیر تهران-اصفهان ظرف ۴۰ ماه به اجرا می رسد.