مجله مهر: خبر بستری شدن رضا احدی در بیمارستان ایرانمهر عصر روز پانزدهم دی‌ماه منتشر شد؛ آنهم درحالیکه دلیل آن را در ابتدا بیماری قلبی عنوان کردند و سپس ناراحتی کبد و ریه و یا عفونت داخلی بیان شد. در آن زمان شایان پسرش، در خصوص دلایل انتقال پدر به بیمارستان اعلام کرد:«همه چیز از یک بیماری سرماخوردگی ساده شروع شد و وقتی پدرم ناگهان در خانه دچار مشکل شد، سریعا او را به بیمارستان رساندیم تا پزشکان علت این مشکل را پیدا کنند. بعد از بررسی‌های اولیه به ما گفتند پدرم دچار عفونت ریوی شده و فعلا باید بستری شود تا آزمایش‌های لازم روی او انجام شود.»

درحالیکه همه امیدوار بودند خبر سلامت و بهبود رضا احدی را بشنوند، یک روز بعد اعلام شد شکم او ورم کرده اما پیشرفت سریع بیماری‌اش باعث شد روز ۲۰ دی‌ماه پزشکان دستور ممنوع‌الملاقات بودنش را صادر کنند. هر روز خبرها در مورد وضعیت عمومی این بازیکن خوش اخلاق فوتبال تلخ‌تر بود و مراحل درمانش در اتاق ICU و زیر دستگاه اکسیژن پیگیری می‌شد. روز ۲۷ دی‌ماه پزشکان اعلام کردند باید آب ریه‌اش تخلیه شود و تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما به خاطر اینکه بوسیله دستگاه اکسیژن تنفس می‌کند، در حال مشورت برای چگونگی انجام این عمل هستند.

عمر پیشکسوت استقلال اما به دنیا نبود زیرا بعد از شایعه چند ساعته درگذشتش که تکذیب شد، بامداد روز دوشنبه ۲۸ دی‌ماه آفتاب عمرش غروب کرد و جامعه فوتبال و ورزش دوستان کشور را در سوگ یک ستاره دیگر نشاند.

داستان زندگی ۵۳ ساله رودی فولر ایران

رضا نداف احدی که نهم آذرماه سال ۱۳۴۱ در تهران به دنیا آمد، فوتبالش را در زمین‌های خاکی خیابان گرگان و تیم آرش آغاز کرد و خیلی زود توانست به تیم جوانان استقلال برسد. او را که در محله «حسن» صدا می‌کردند، سال ۵۹ توانست به تیم اصلی استقلال برسد و ۶ سال در این تیم بازی کرد. در سال ۶۵ برای یک فصل به تیم روت‌وایس‌اسن آلمان پیوست؛ تیمی که در سال ۱۹۵۵ قهرمان آلمان غربی و سال ۱۹۵۳ قهرمان جام حذفی این کشور شد تا جزو نخستین لژیونرهای اروپایی ایران بعد از انقلاب اسلامی لقب بگیرد. در همان سال‌ها ۱۲ بازی برای تیم ملی ایران انجام داد و ۲ گل هم به ثمر رساند.

سپس به استقلال برگشت، سه سال دیگر برای این تیم بازی کرد و حتی برای مدتی بازوبند کاپیتانی آبی‌های تهران را بر بازو بست. او بعد از این سه سال تصمیم گرفت به بانک تجارت برود و در سال ۷۳ درحالی به پرسپولیس رفت که به عنوان مربی و مترجم یورگن گده مربی وقت این تیم و همچنین بازیکن جانشین برای خط میانی سرخپوشان مورد استفاده قرار گرفته. البته او تنها ۶۴ دقیقه برابر شموشک در سال ۷۴ به میدان رفت و در پایان همان سال از پرسپولیس جدا شد و با آویختن کفش‌هایش بصورت رسمی، حرفه مربیگری را آغاز کرد.

بازیکنی که به «رودی فولر» فوتبال ایران معروف بود، در این سال‌ها تنها برای مدتی کوتاه مربی جوانان استقلال شد و سال ۸۶ تا آستانه دستیاری ناصر حجازی هم پیش رفت ولی اعضای هیات مدیره با این مساله مخالفت کردند زیرا معتقد بودند به دلیل حضورش در پرسپولیس، انتخابش به عنوان مربی استقلال، بازتاب مثبتی برای تیم ندارد.

هدایت تیم‌های استقلال اهواز، ابومسلم مشهد، شهرداری زنجان، کوثر لرستان، پیکان تهران و پیام مشهد در کارنامه مربیگری‌ رضا احدی ثبت شده، پیشکسوتی که به حق واقعی‌اش در فوتبال ایران نرسید اما در مدت کوتاهی حضورش در تیم جوانان استقلال، بازیکنانی همچون وحید طالب‌لو، خسرو حیدری و آندرانیک تیموریان را به فوتبال ایران معرفی کرد.

سال ۹۴، سال تلخ ورزش ایران

دوران بیماری و درگذشت رضا احدی بسیار کوتاه بود، کمتر از دو هفته، تا اتفاق تلخ دیگری برای ورزش ایران در سال ۹۴ رقم بخورد. او دومین چهره سرشناس فوتبالی ایران در سال جاری بود که به دیار باقی شتافت و هواداران فوتبال را عزادار کرد. در زیر به چهره‌های سرشناس ورزشی که در سال جاری فوت کرده‌اند، را می‌خوانید:

یک داور جوان که محصول کلاس‌های استعدادیابی فیوچرز آسیا بود و به دلیل تصادف رانندگی به کما رفت، بعد از دو هفته در روز چهارم مردادماه درگذشت. وحید فیضی نخستین چهره‌ ورزشی بود که در سال جاری به دیار باقی شتافت.

بیت‌الله عباسپور معروف به بیتو «Baito» به علت ابتلا به بیماری نادر واسکولیت (التهاب رگ‌های خونی) ساعت ۲۳:۱۵ شامگاه روز سوم شهریورماه و در ۳۶ سالگی درگذشت. قهرمان پروش اندام ایران و جهان که در سال ۲۰۱۳ میلادی در مسابقات مستر المپیا شرکت کرد، قهرمانی‌های متعددی در این رشته به دست آورد و دومین بدنساز قرن ایران بعد از علی تبریزی لقب گرفت.

دومین چهره معروف سال ۹۴ که درگذشتش شوکی بزرگ به فوتبال و ورزش ایران وارد کرد، هادی نوروزی‌ کاپیتان پرسپولیس بود. او که ابتدا کشتی‌گیر بود و سپس فوتبالیست شد، در تیم‌های پاسارگاد، فجرسپاه، داماش، نفت تهران و پرسپولیس بازی کرد و ۹ بازی ملی هم در کارنامه‌ ورزشی‌اش دیده می‌شود. نوروزی ساعت ۴ صبح پنجشنبه نهم مهرماه بر اثر ايست قلبى به بیمارستان آتیه منتقل شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد؛ آنهم درحالیکه سنش ۳۰ سال و ۳ ماه بود.

بانوی دومیدانی‌کار خراسانی دیگر چهره فوت شده در سال جاری است. ریحانه بهشتی، دبیر آموزش و پرورش و دوومیدانی‌ کار ۲۷ ساله که یکی از ورزشکاران و قهرمانان دوومیدانی خراسان رضوی بود، روز ۲۴ مهرماه سال جاری براثر سکته مغزی درگذشت و با توجه به داشتن کارت اهدای عضو، اعضای بدنش به چندین بیمار نیازمند، زندگی دوباره ببخشید.

یک اتفاق عجیب هم در ورزش امسال رخ داد. آلبرت سورن سولویان سرمربی ارمنستانی تیم ملی دوچرخه‌سواری استقامت و نیمه‌استقامت ایران یک هفته بعد از حضور در کشورمان و در چهارم آبان‌ماه به‌دلیل سکته قلبی از دنیا رفت. وی چهار سال قبل در ایران به‌عنوان مربی کار کرده بود و در کشورهای مالزی، هنگ‌کنگ، تاجیکستان و ارمنستان سابقه مربیگری داشت.

محمدعلی اینانلو مجری تلویزیون، بازیگر، صداپیشه، کارشناس ورزشی، روزنامه‌نگار، کارشناس و مستندساز طبیعت بود که دوازدهم دی‌ماه سال جاری بر اثر سکته قلبی در بیمارستان آتیه تهران درگذشت. وی به عنوان قدیمی‌ترین گزارشگر و مفسر والیبال در ایران و بنیان‌گذار روزنامه‌نگاری محیط زیست شناخته می‌شد، بعد از ۴۲ سال فعالیت رسانه‌ای، در سن ۶۸ سالگی، با دنیای مادی وداع کرد.

دیگر چهره مطرح ورزش ایران و جهان که درسال جاری به دیار باقی شتافت، دکتر لطفعلی پورکاظمی، رئیس پیشین فدراسیون پزشکی - ورزشی بود که شامگاه یکشنبه ۲۰ دی‌ماه و به‌دلیل ابتلا به بیماری سرطان در سن ۵۳ سالگی درگذشت. وی در محافل بین‌المللی چهره‌ای شناخته شده بود و اقدامات بزرگی برای ورزش ایران انجام داد.

ضمن اینکه سیدجواد رفوگر پیشکسوت و مربی کشتی، عضو شورای فنی تیم‌های ملی، رئیس انستیتو بین‌المللی کشتی و از اساتید برجسته دانشگاه، پس از تحمل مدت‌ها بیماری، ظهر چهارشنبه ۲۳ دی‌ماه در سن ۶۶ سالگی درگذشت.

همچنین در سال جاری چهره‌های نه چندان مطرح ورزشی هم فوت کردند. نجی‌الله حسینی هوادار پرسپولیس که در جریان بازی این تیم برابر نفت تهران در روز نهم آذرماه، در ورزشگاه تختی دچار ایست قلبی شد و تلاش‌های برای نجاتش بی‌نتیجه ماند. حامد خدادادی بازیکن پیشین تیم‌های آلومینیوم و شن سا اراک عصر روز بیست و چهارم خردادماه در سانحه دلخراش رانندگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. حیدر و حجت نورانی دو پسر عموی فوتسالیست و کشتی‌گیر مهدیشهری که هجدهم آذرماه، به دلیل نقص فنی دودکش بخاری دچار گازگرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.

عصر سوم دی‌ماه هم مهدی عبداللهی، كاپيتان تيم خلخال در جريان حادثه رانندگی درگذشت. همچنین اعضای بدن سیدعلی حسینی فوتبالیست ۲۲ ساله اهل روستای قیدو شهرستان خمین که بر اثر یک سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید. محمد خانه بازیکن جوان مهابادی هم روز سی‌ام شهریورماه به دلیل حادثه رانندگی درگذشت.